Evan Peters dans Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story.

Des saisons additionnelles pour Monster et The Watcher

Deux séries qui connaissent des succès fracassants sur Netflix cet automne ont été reconduites par le diffuseur.

Josée Lapointe La Presse

Monster, dont le titre officiel est Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story, raconte l’histoire d’un célèbre tueur en série, incarné par Evan Peters. La série qui a pris l’affiche le 21 septembre aura donc deux saisons additionnelles, a annoncé Netflix, et s’intéressera à « d’autres figures monstrueuses qui ont eu un impact sur la société ».

The Watcher est également inspiré d’un fait vécu, celui d’une famille qui reçoit des lettres anonymes signées par quelqu’un qui se surnomme « The Watcher ». La série est diffusée depuis moins d’un mois, mais Netflix a déjà annoncé qu’il y aura une deuxième saison.

Monster et The Watcher sont deux séries créées par Ryan Murphy et Ian Brennan. « Ce sont des maîtres de la scénarisation qui captivent le public partout dans le monde », a déclaré la directrice des productions télé de Netflix, Bela Bajaria.