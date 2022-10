Une série télévisée dérivée du film d’animation au contenu plutôt explicite Sausage Party verra le jour, a annoncé Amazon mercredi.

Véronique Larocque La Presse

Quelques membres de la distribution de la comédie de 2016 reprendront leur rôle dans cette série de huit épisodes : Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz et Edward Norton. Les acteurs Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell et Yassir Lester font aussi partie du projet qui devrait être diffusé en 2024 sur Prime.

« Maintenant que le cinéma est complètement mort et que la télévision est la nouvelle reine du divertissement, nous avons décidé de continuer les aventures épiques de notre équipe culinaire dans une œuvre télévisée bientôt légendaire Sausage Party : Foodtopia », ont indiqué, avec un brin d’humour, les producteurs de la série et du film, Seth Rogen et Evan Goldberg, dans un communiqué.

Aucune information sur le scénario n’a été dévoilée.