La confrérie, Une affaire criminelle et …Moi non plus ! voyagent hors des frontières du Québec. Les trois séries de Bell Média ont été vendues en Europe, en Océanie ainsi qu’en Amérique latine.

Marc-André Lemieux La Presse

Diffusée l’hiver dernier sur Noovo, La confrérie sera offerte cet automne en France sur Playzer, une plateforme de vidéo sur demande. La comédie mettant en vedette Pierre-François Legendre, Isabelle Blais et Guillaume Cyr, qui reprendra l’antenne en janvier, sera également présentée sur Pickx+, en Belgique.

Pour sa part, la série dramatique Une affaire criminelle, avec Céline Bonnier et Louis-Philippe Dandenault, sera diffusée l’hiver prochain sur SBS, le réseau national de télévision publique australien. La plus récente offrande de Joanna Arseneau (Faits divers), qu’on peut actuellement regarder sur Noovo, sera également offerte aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ainsi qu’en Espagne sur l’application Olympusat. Réalisée par Stéphane Lapointe, elle relate le combat d’une mère pour faire innocenter son fils accusé de meurtre.

Enfin, la comédie …Moi non plus ! avec Catherine-Anne Toupin et Vincent Leclerc débarquera dans quelques mois sur 6play, une plateforme de diffusion en continu française. Sa deuxième saison est présentée cet automne sur Noovo.

Cette nouvelle survient au lendemain de l’annonce des productions qui composent la courte liste des Rose d’or, une cérémonie de remise de prix qui rassemble des titres de partout dans le monde. Quelques séries de fiction québécoises s’y retrouvent, dont Audrey est revenue, C’est comme ça que je t’aime et Sans rendez-vous du côté des comédies dramatiques et sitcoms, et District 31 du côté des soaps.