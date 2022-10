La décision de Netflix Canada de retirer le deuxième épisode de la série Les filles de Caleb « est un manque de respect pour l’histoire, pour l’auteure, pour la série elle-même », selon son interprète principal, Roy Dupuis.

Jean Siag La Presse

La série historique réalisée par le regretté Jean Beaudin, diffusée sur la plateforme de diffusion en ligne jusqu’en janvier, a été amputée de son deuxième épisode « en raison du blackface », a simplement fait valoir Netflix Canada.

Dans cet épisode, le personnage d’Ovila, incarné par Roy Dupuis, participe à un spectacle de Noël sur la nativité. Il revêt le costume du roi mage noir, Balthazar. Il se peint donc le visage en noir.

C’est ce qui a fait réagir Netflix Canada, qui a retiré l’épisode dans son entièreté. Sans explications.

C’est un peu exagéré. La série se passe à Saint-Tite, au XIXe siècle, il n’y avait pas de Noirs à cette époque-là, donc pour raconter l’histoire des rois mages, c’est ce qu’on a fait. C’est une erreur de vouloir effacer l’histoire. Je comprends que ça puisse offusquer des gens, mais il y a des limites. Roy Dupuis

Le fait que l’épisode soit tout simplement retiré fait également un « trou dans l’histoire », déplore le comédien. « Les filles de Caleb est un roman, une histoire, donc c’est sûr que là, ça fait un trou. Ils ont opté pour la solution la plus facile. »

ICI Tou.tv Extra, qui diffuse également Les filles de Caleb depuis le 28 septembre, a conservé ce fameux deuxième épisode, mais il l’a accompagné du message suivant : « Ce programme est proposé tel qu’il a été originellement créé et peut contenir des représentations sociales et culturelles différentes d’aujourd’hui. »

« Quand nous rediffusons une série d’époque, nous estimons qu’il faut respecter intégralement l’œuvre originale », a simplement indiqué Marc Pichette, premier directeur, Promotion et relations publiques à Radio-Canada, dans un courriel envoyé à La Presse.

Si la série devait être tournée à nouveau aujourd’hui, Roy Dupuis, qui partageait la vedette avec Marina Orsini (Émilie Bordeleau dans la série), la jouerait de la même manière qu’en 1990.

« L’histoire ne se passe pas aujourd’hui, ça se passe au XIXe siècle ! s’exclame le comédien. Si on mettait en scène la nativité aujourd’hui, je suppose qu’on ferait appel à un acteur noir pour la faire, mais à l’époque il n’y en avait pas de Noirs à Saint-Tite, donc par respect pour l’histoire de la Bible, on a représenté tous les personnages, y compris le roi mage noir. Donc aujourd’hui, on ferait pareil. »

Le producteur Attraction Images n’a pas voulu se mouiller, laissant les diffuseurs libres de faire ce qu’ils veulent.

« Attraction est très fière de distribuer sur toutes les plateformes la série Les filles de Caleb, un véritable chef-d’œuvre de la culture québécoise, nous a répondu son président Richard Speer par courriel. Bien sûr, la série a été produite il y a plus de 30 ans et raconte une histoire d’une autre époque. Cela dit, la façon de traiter les sensibilités d’aujourd’hui face à une série créée il y a plusieurs décennies appartient à chaque diffuseur et nous respectons la décision [de chacun]. »