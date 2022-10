Audrey est revenue et Pour toi Flora sont finalistes au MIPCOM qui se déroulera du 17 au 22 octobre à Cannes.

Émilie Côté La Presse

Une délégation d’une quarantaine d’entreprises québécoises prendra part au grand marché international des émissions de télévision qu’est le MIPCOM. Ce grand rendez-vous annuel réunit des milliers de producteurs, diffuseurs et distributeurs des quatre coins du monde.

Pour toi Flora (produit par Nish Media) et Audrey est revenue (Pixcom) sont finalistes aux Diversity TV Awards dans deux catégories différentes, soit Representation of Race & Ethnicity et Representation of Disability.

Les deux séries ont d’abord été présentées dans le cadre de la vitrine Coming Next from Québec, organisée en partenariat avec la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et Séries Mania, important festival international de séries télévisées qui a lieu à Lille.

Pour toi Flora, écrite par Guillaume Lambert et Florence Longpré, suscite déjà de l’intérêt à l’international avec des prix internationaux et des ventes à d’importants diffuseurs en France (Canal+) et en Italie (RAI).