Florence Longpré et Guillaume Lambert ont remporté le prix Gémeaux des meilleurs textes (comédie) pour Audrey est revenue.

Tour du chapeau pour Audrey est revenue et C’est comme ça que je t’aime

La lutte s’annonce serrée entre Audrey est revenue et C’est comme ça que je t’aime. Les deux séries, qui ouvraient la marche en vue des 37es prix Gémeaux avec 14 nominations chacune, ont remporté trois prix au Gala d’ouverture, présenté dimanche après-midi.

Marc-André Lemieux La Presse

Audrey est revenue a tiré son épingle du jeu dans trois catégories : meilleure comédie, meilleure réalisation – comédie et meilleur texte – comédie. Parue l’an dernier sur Club illico, Audrey est revenue raconte l’histoire d’une femme de Sorel-Tracy qui revient d’un coma après 15 ans.

C’est comme ça que je t’aime a été sacrée production s’étant le plus illustrée à l’étranger. Sa réalisation et ses textes ont également été salués. Ces trois trophées viennent s’ajouter aux six autres remportés jeudi soir au gala de l’industrie.

Luc Dionne a remporté le prix des meilleurs textes (série annuelle) pour District 31. L’auteur a tenu à remercier les fans fidèles de l’émission, qui s’est éclipsée au printemps après six saisons immensément populaires. « C’est un buzz épouvantable d’avoir 1,8 million de personnes qui viennent nous voir pendant six ans. »

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE L’auteur Luc Dionne a été récompensé pour District 31.

Toujours en fiction, la série Nous, présentée exclusivement sur Club illico, a remporté deux prix, dont celui du meilleur rôle de soutien féminin (série dramatique annuelle), décerné à Élise Guilbault. Au micro, l’actrice a envoyé un message aux « amis de Québecor ».

« SVP, mettez Nous en lumière. Nous ne mérite pas d’être à l’ombre comme ça a été [le cas durant] la dernière année. C’est une série formidable. »

Au printemps, on apprenait que Nous n’avait pas été renouvelée. Ses 12 derniers épisodes seront offerts plus tard cet automne.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Elise Guilbault a remporté le prix du meilleur rôle de soutien féminin (série annuelle) pour Nous.

Ailleurs, Chef de bois a été sacrée meilleure téléréalité. Cette compétition, dans laquelle 10 chefs cuisiniers s’affrontent en pleine forêt, est offerte sur Vrai, la nouvelle plateforme de Québecor.

En direct de l’univers a raflé deux statuettes dorées, pour sa 13e saison et pour sa spéciale du 31 décembre. France Beaudoin a également été couronnée meilleure animatrice d’un magazine culturel pour Pour emporter, diffusé sur ICI ARTV.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE France Beaudoin est montée sur scène à trois reprises, pour En direct de l’univers et Pour emporter.

Du côté jeunesse, les séries de fiction Lou et Sophie (ICI Tou. tv) et Six degrés (ICI Télé) sont reparties avec trois prix chacune.