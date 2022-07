Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

Le retour : Canada’s Drag Race : que la meilleure gagne

Redémarrez vos moteurs. La compétition la plus colorée au pays reprend du service ! Dans cette troisième saison, 12 drag queens tenteront de remporter le grand prix de 100 000 $. Parmi elles, deux viennent du Québec : l’extrovertie Gisèle Lullaby, une habituée du cabaret Mado à Montréal, et Lady Boom Boom, qui anime des spectacles au club Le Drague à Québec. Du côté des juges, on retrouvera le même panel que l’an dernier, soit Brooke Lynn Hytes, alias « la reine du Nord », Traci Melchor, correspondante à l’émission eTalk, et l’animateur Brad Goreski. Et bien entendu, diverses personnalités se grefferont au trio au fil des neuf épisodes, qui seront offerts en version sous-titrée en français, à raison d’un par semaine.

Crave, jeudi à 21 h

La valeur sûre : So You Think You Can Dance

PHOTO MICHAEL BECKER, FOX MEDIA So You Think You Can Dance

On aime beaucoup Révolution, mais force est d’admettre qu’on préfère So You Think You Can Dance. Après une pause forcée de deux (longues) années en raison d’une certaine pandémie, la compétition pilotée par Cat Deeley a repris l’antenne en début d’été. Même si, au départ, on n’était pas totalement convaincu des changements apportés au format, au final, notre bonheur de regarder, semaine après semaine, des chorégraphies variées exécutées en duo supplante tout. On commence même à s’attacher au nouveau panel de juges, formé par Stephen « tWitch » Boss, JoJo Siwa et Leah Remini. Mais on s’ennuie quand même du « Hot Tamale Train » de Mary Murphy. Tchou-tchou !

Citytv, mercredi à 19 h, et FOX, mercredi à 20 h

Plateforme : Refuge animal — Mission : Aristopattes

PHOTO FOURNIR PAR VRAI Stéphane Fallu anime Refuge animal — Mission : Aristopattes.

L’émission animalière reprend du service, mais dans une formule réinventée. Après avoir passé sept saisons à jouer les bénévoles dans différents refuges, Stéphane Fallu s’intéresse aux Aristopattes, un organisme de bienfaisance qui s’occupe d’animaux blessés ou malades (ou « maganés », comme dirait l’animateur). L’humoriste nous présente ces adorables éclopés, qui sont accueillis, traités, placés en famille d’accueil et ensuite adoptés. Au premier épisode, on brosse le portrait de Bleuet, un petit chien qui, après s’être fracturé deux pattes en tombant d’un camion, a été abandonné à la clinique vétérinaire parce que ses maîtres n’avaient pas assez d’argent pour payer l’opération. Au deuxième épisode, on suit un jeune husky avec des problèmes respiratoires.

Sur la plateforme Vrai

L’évènement : L’épicerie

PHOTO ÉLISE MADÉ, FOURNIE PAR RADIO-CANADA L’épicerie

L’épicerie perd un gros morceau cette semaine. Après avoir passé 20 années aux commandes du rendez-vous hebdomadaire, Denis Gagné tire officiellement sa révérence. Pour marquer le coup, Radio-Canada présente une émission spéciale du magazine d’affaires publiques sur l’alimentation durant laquelle ses deux coanimatrices, Marie-Josée Taillefer (2002 à 2007) et Johanne Despins (2007 à 2022) lui rendent hommage. Également au programme : des gens que l’émission a touchés et inspirés de diverses façons, dont plusieurs personnes qui racontent avoir appris le français en regardant ses reportages. L’automne prochain, c’est Myriam Fehmiu qui succédera à Denis Gagné. Elle entrera en poste le 14 septembre.

ICI Télé, mercredi à 19 h 30