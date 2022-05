Ils ont chanté en duo avec Émile Bilodeau, dansé avec la chorégraphe Kim Gingras ou rappé sur le même flow que Marie-Mai. Grâce au projet Les créateurs, six jeunes de 12 à 17 ans aux talents variés ont eu la chance de travailler avec des artistes qu’ils admirent. Le résultat de leurs efforts sera présenté sur les ondes de Télé-Québec vendredi. La Presse a rencontré deux de ces adolescents inspirants et leur mentor.

Véronique Larocque La Presse

Raphaël Girard a encore de la difficulté à croire ce qui lui arrive. Quelques heures après notre entrevue, l’adolescent de 16 ans assurera la première partie du spectacle d’Émile Bilodeau à Chambly. « Ça m’a pris un moment pour réaliser ça hier soir : demain je monte sur scène avec une de mes idoles de jeunesse », raconte Raphaël Girard.

Émile Bilodeau et lui se sont rencontrés dans le cadre du projet Les créateurs de Télé-Québec. L’adolescent originaire de La Prairie a eu la chance de recevoir des conseils de l’auteur-compositeur-interprète et même de créer un duo avec lui. On pourra voir le résultat vendredi lors de l’émission Les créateurs : la grande soirée, animée par l’humoriste Mathieu Dufour, alias Matt Duff, et l’artiste visuelle Pony.

Une belle complicité s’est vite installée entre les deux chanteurs, comme en témoignent les images de leur rencontre.

« Il me rappelle plusieurs personnes : mon petit frère ou mes amis qui se lancent en musique », confie Émile Bilodeau. Puis, il regarde l’adolescent : « Tu symbolises beaucoup le fait de vouloir atteindre son rêve et ça, ça me parle. »

Ensemble, ils ont travaillé sur Épiphanie, pièce sur « la première fois qu’on ressent le vrai sentiment amoureux », écrite et composée par Raphaël Girard.

« Sa toune était pas mal déjà faite. […] On l’a raccourcie pour les besoins du show, mais je n’ai pas touché au texte ou à la musique tant que ça. J’ai vraiment juste rajouté des énergies, joué avec les sessions rythmiques. »

Premières fois

Le projet Les créateurs a amené Raphaël Girard en studio beaucoup plus vite qu’il ne l’aurait cru.

J’ai eu la chance de discuter avec Amélie Mandeville, qui est à la direction artistique de l’émission. Elle m’a invité à rencontrer Alex Métivier qui s’est proposé pour réaliser ma chanson Épiphanie. […] C’est incroyable ! Je suis super chanceux d’avoir eu l’occasion de faire ça. Raphaël Girard, qui a travaillé avec Émile Bilodeau

Le jeune homme a d’ailleurs composé son premier morceau à 5 ans seulement. Épiphanie doit paraître sous peu sur toutes les plateformes.

Pour Raphaël Girard, Les créateurs, c’est aussi une première expérience de tournage pour la télévision.

« D’avoir quatre caméras qui te filment… », commence l’adolescent. « Dans ta bulle », précise Émile Bilodeau. « C’est quand même intimidant », termine Raphaël Girard.

Danser avant de marcher

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Zakary Belharbi et sa mentore, Kim Gingras

Zakary Belharbi, lui, est plutôt habitué aux plateaux de tournage. Le garçon de 12 ans a joué dans quelques publicités, films et émissions, dont Les bracelets rouges. Ce n’est toutefois pas à titre d’acteur qu’il a pris part aux Créateurs, mais comme danseur.

« J’ai toujours aimé la danse. Je dansais même avant de marcher », affirme celui qui a commencé les cours à l’âge de 4 ans.

Son sourire vous dit quelque chose ? Peut-être vous souvenez-vous de son passage à l’émission Révolution, en 2019, sous le nom de Lil Zak. Il n’avait alors que 9 ans.

Depuis, il a continué de se perfectionner. Il consacre de 7 à 10 heures par semaine à la danse et prend part à une quinzaine de compétitions par année. Il a récemment ajouté une centième médaille à sa collection.

« C’est un jeune danseur qui se donne vraiment beaucoup et il le fait pour les bonnes raisons. Ça paraît qu’il aime ça, qu’il en mange », témoigne Kim Gingras, assise à ses côtés au parc Angrignon.

Avant de jouer le rôle de mentor auprès de Zakary Belharbi, la chorégraphe avait vu le jeune garçon à l’œuvre lors d’un congrès de danse en novembre dernier. « Tout de suite, il est sorti du lot. Il était en avant. Il dansait super bien », se souvient-elle.

Lorsqu’elle a été pressentie pour Les créateurs et qu’elle a su le nom de l’adolescent à accompagner, Kim Gingras s’est empressée d’accepter.

Chaque fois que j’ai la chance de pouvoir jouer ce rôle de coach, ça me fait vraiment plaisir, parce que je me dis que j’étais à sa place. Je le comprends. Kim Gingras, mentore de Zakary Belharbi

« J’avais plein de questions quand j’étais plus jeune. Je partage donc un peu ce que j’ai appris, avec mes hauts et mes bas », témoigne celle qui offre aussi du mentorat en ligne à des danseurs souhaitant percer dans le milieu.

Pendant un après-midi, Kim Gingras et Zakary Belharbi ont travaillé ensemble en atelier pour peaufiner le numéro de l’adolescent.

La leçon qu’il retient de ces heures passées avec Kim Gingras ? L’importance d’interagir avec les spectateurs. « Il faut que tu les embarques dans ton délire », soutient le garçon.

Et que peut-on lui souhaiter pour la suite de sa carrière ? « J’ai trois rêves : devenir danseur professionnel, danser avec des stars comme Kim a fait, par exemple Beyoncé et Jennifer Lopez, et ouvrir mon école de danse. »

Kim Gingras se tourne alors vers Zakary. « Ce sont de beaux rêves, mais danseur professionnel, tu l’es déjà », affirme-t-elle, avec un sourire complice.

Les créateurs : la grande soirée, sur les ondes de Télé-Québec, vendredi, à 22 h. Parmi les autres mentors, on compte Anas Hassouna, Marie-Mai, Queen Ka et Vanessa Lalonde.