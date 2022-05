Jeanick Fournier enchaîne les entrevues comme une véritable star depuis qu’elle s’est levée mercredi matin à Niagara Falls. La nuit a été courte, mais elle savoure chaque minute depuis sa victoire à Canada’s Got Talent. Elle est à court d’adjectifs pour décrire à quel point tout ce qui lui arrive est extraordinaire.

Olivia Lévy La Presse

« Je suis dans un rêve et je ne réalise pas ce qui se passe, c’est juste complètement fou », a confié Jeanick Fournier en entrevue avec La Presse au lendemain de sa victoire. Elle repense au moment où, sur scène, l’animatrice de Canada’s Got Talent, Lindsay Ell, dans un grand moment de suspense, a dit : « And the winner is… Jeanick Fournier ! » « Que d’émotions ! Qu’est-ce que je suis en train de vivre ? », c’est ce que je me suis dit, se rappelle la chanteuse, très émue. « Et Simon Cowell monte sur scène, il me prend dans ses bras, me félicite, me dit que je suis extraordinaire, qu’on va se revoir, que je devrais faire de grands spectacles… Un des plus grands producteurs qui me dit ça, wow, il a été très généreux ! »

La chanteuse saguenéenne affirme qu’elle a tout donné mardi soir sur scène et qu’elle a senti tout l’amour du Québec derrière elle. « J’ai tout donné. Je me suis connectée à la foule et je me suis sentie propulsée par tout l’amour du Québec », dit-elle. Son fils, son amoureux, sa sœur, son agent et des amis étaient présents dans la salle.

J’ai des amis qui sont venus de Roberval pour me soutenir à Niagara Falls, il y en a qui sont venus en avion, d’autres en véhicules récréatifs, c’est tellement touchant. J’ai demandé à l’univers et à tout le Canada de m’offrir la demi-finale et on m’offre la victoire, c’est fou. Jeanick Fournier

Elle tient à remercier tous les gens pour leur soutien, du Saguenay et de tout le Québec. « J’ai eu tellement d’amour et de votes qu’il y a eu des problèmes avec le site web de Citytv ! La ferveur populaire était trop intense », dit-elle en riant.

Très à l’aise sur scène, Jeanick Fournier avait choisi d’interpréter The Show Must Go On, une chanson de Queen qu’elle maîtrise bien et qui résume sa vie.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Toute ma vie, c’est ça, go Jeanick, tu dois continuer, le show continue. Je la connais bien, cette chanson, alors si jamais j’avais été submergée par l’émotion, je n’allais pas être perdue. J’en ai fait une version plus rock, plus Queen, avec ma couleur, et on m’a offert en plus d’être accompagnée par un quatuor à cordes, c’était formidable. »

The Show Must Go On a toujours fait partie de ses premiers choix, même au moment où elle a interprété I Surrender de Céline Dion, début avril à l’émission (plus de 1,8 million de vues sur YouTube). « En demi-finale, j’ai choisi Never Enough, tirée du film The Greatest Showman, je la chante depuis moins longtemps, mais le message était clair que je voulais me rendre en finale ».

PHOTO JAG GUNDU, FOURNIE PAR CITYTV Jeanick Fournier lorsqu’elle a chanté The Show Must Go On à Canada’s Got Talent

Le public a été touché par la vie de Jeanick Fournier, qui travaille comme préposée aux bénéficiaires à la Maison des soins palliatifs du Saguenay, à Chicoutimi, et qui a adopté deux enfants trisomiques, Emma et Yohan, qui ont 8 et 12 ans.

« Les gens viennent me voir et me racontent qu’eux aussi, ils ont des enfants différents ou alors qu’ils ont accompagné une personne en fin de vie, c’est ça qui me nourrit, tous les jours, ce sont les confidences des gens, et je suis très touchée aujourd’hui, vous ne pouvez pas savoir à quel point », a confié la chanteuse.

Quelle sera la suite des choses ? « Il y a des propositions, mais je laisse mon gérant s’en occuper. On va prendre le temps de discuter, de faire les bons choix, de prendre du recul, mais là, tout de suite, je réalise que j’ai gagné 150 000 $, et 100 000 Air Miles pour voyager et la chance d’aller chanter à Las Vegas avec America’s Got Talent. »

Ne jamais abandonner

Pour l’instant, elle se dit qu’une deuxième vie commence à 50 ans et savoure sa victoire. « Je prends ça un jour à la fois. Ce soir, je vais boire un très bon vin rouge en famille autour d’un bon repas et célébrer mes 50 ans, le 20 mai.

« Je me dis aussi que je n’aurai plus de problèmes financiers, je souhaite offrir une meilleure vie à mes deux enfants, une plus grande maison. Mon fils est un grand garçon, il mérite sa chambre à lui tout seul… Je suis tellement émotive [elle fait une pause]. Et surtout, n’oubliez pas, il faut toujours croire en soi, ne jamais abandonner, quel que soit votre rêve, allez-y, foncez ! »