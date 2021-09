L’entreprise québécoise Hybride, qui se spécialise depuis 30 ans dans les effets visuels numériques, a reçu dimanche un prix dans la catégorie Meilleurs effets visuels dans une série ou dans un film lors du Creative Arts Emmy à Los Angeles.

Josée Lapointe La Presse

C’était par ailleurs l’un des 14 trophées décernés à la deuxième saison de la populaire série The Mandalorian, une extension de l’univers de Star Wars diffusée sur Disney+.

« Nous sommes très reconnaissants de faire partie de cette incroyable aventure, a déclaré le vice-président créatif et superviseur aux effets spéciaux chez Hybride, Joseph Kasparian. Nous sommes honorés par la confiance que nous accorde Lucasfilm et nous nous sentons particulièrement privilégiés d’avoir eu la chance de mettre en valeur l’expertise et le savoir-faire de nos équipes dans la création de l’émission la plus regardée sur tous les services de streaming ».

En tout, Hybride a livré 833 plans d’effets spéciaux pour cette deuxième saison de The Mandalorian. Et la quasi-totalité a été réalisée à distance, en télétravail.

« Nous sommes vraiment fiers du travail accompli sur The Mandalorian et nous tenons à remercier notre talentueuse équipe pour son dévouement, et son désir insatiable de toujours vouloir se surpasser », a ajouté Joseph Kasparian.

Les Creative Arts Emmy, qui récompensent un « Outstanding Technical Achivevements in Television », avaient lieu dimanche, une semaine avant le gala des Emmy qui se tiendra le 19 septembre à Los Angeles.