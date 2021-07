Christine Maestracci est la nouvelle présidente-directrice générale le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec.

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), qui vise le rayonnement international de la production multimédia québécoise, accueille une nouvelle présidente-directrice générale. Il s’agit de Christine Maestracci, qui entrera en poste le 23 août prochain.

Léa Carrier La Presse

Le BCTQ en a fait l’annonce, mercredi après-midi, dans un communiqué de presse. « L’organisation est fière d’accueillir une personne dynamique pour qui l’univers du divertissement et de l’audiovisuel occupe une place primordiale. Christine sera un atout important pour le BCTQ et saura positionner le Québec comme un pôle incontournable pour la production », a déclaré Émilie Dussault, présidente du conseil d’administration du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec.

Avant d’accepter l’offre, Christine Maestracci était vice-présidente, acquisitions et distribution internationale chez Québecor Contenu. Elle avait obtenu le titre en janvier 2020. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins au BCTQ et je suis honorée de pouvoir ainsi contribuer à l’ensemble de notre industrie », a-t-elle témoigné par voie de communiqué.

Cumulant 20 ans d’expérience dans l’industrie du divertissement et des médias numériques, Mme Maestracci est présidente du conseil d’administration de Femmes du Cinéma, de la Télévision et des Médias Numériques. Elle compte également plusieurs années au poste de directrice des affaires juridiques chez Québecor Média.