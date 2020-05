Télé-Québec a annoncé lundi que la diva québécoise sera l’une des invitées de la soirée Une chance qu’on s’a, présentée simultanément par Télé-Québec et TVA dimanche prochain.

Marissa Groguhé

La Presse

« La chanteuse souhaite témoigner sa profonde solidarité envers tous ceux qui se dévouent en ce moment pour aider les plus vulnérables et sauver des vies », a partagé Télé-Québec dans un communiqué.

« Je suis fière de prendre part à Une chance qu’on s’a, a quant à elle écrit Céline Dion sur Facebook. Il est tellement important de rendre hommage aux gens de chez nous, au Québec, qui luttent tous ensemble contre la COVID-19. Je serai avec vous, ce dimanche, pour souligner les efforts de nos anges gardiens. »

Plus de 80 artistes prendront part au spectacle, mis sur pied afin d’amasser des dons au profit des organismes Les petits frères et SOS Violence conjugale. Parmi eux, Ginette Reno, Lara Fabian, Pier Luc Funk, Koriass et Guylaine Tremblay.

Une chance qu’on s’a sera présenté le dimanche 10 mai à 19 h 30 sur les ondes de TVA et Télé-Québec.