Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

André Duchesne La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Florence Morin-Martel La Presse

En salle : le documentaire Donbass à Cinéma public

Dans la foulée du conflit en Ukraine, l’organisme Cinéma public présente, dimanche à 15 h 30, le long métrage documentaire Donbass de Sergueï Loznitsa. Ce cinéaste, plusieurs fois primé à Cannes, propose une œuvre marquante et révélatrice de la réalité ukrainienne. Un périple dans le Donbass, c’est une aventure folle où le grotesque et le tragique se côtoient comme la vie et la mort. Les revenus nets de la projection seront remis à la Croix-Rouge canadienne.

En salle : Les Grands Ballets dansent Roméo et Juliette

PHOTO SASHA ONYSHCHENKO, FOURNIE PAR LES GRANDS BALLETS Les danseurs Hamilton Nieh et Kiar Denae-Felder interpréteront les figures mythiques de Roméo et Juliette.

Ils seront 45 danseurs à faire revivre sur scène la tragédie des amants de Vérone. Cette lecture du classique Roméo et Juliette marque le grand retour sur scène des Grands Ballets avec tous les danseurs de la troupe montréalaise, qui seront accompagnés par l’orchestre de la compagnie. Sur les notes du désormais célèbre ballet composé par Prokofiev, le directeur artistique de la compagnie, Ivan Cavallari, a imaginé sa propre version, en puisant son inspiration dans la littérature italienne des XIVe, XVe et XVIe siècles, mais aussi en se donnant quelques libertés, notamment en transposant l’action dans un décor fictif, épuré et atemporel, créant un univers onirique qui entremêle les époques et les références. Au menu : passion funeste, jeux de pouvoir, désordre du monde et fragilité de l’existence. À la salle Wilfrid-Pelletier du 23 au 27 mars.

En salle : Bad Bunny au Centre Bell

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bad Bunny

Bad Bunny, couronné artiste le plus écouté de la plateforme Spotify en 2021 pour la deuxième année de suite, avec plus de 9,1 milliards d’écoutes, sera en concert le 23 mars à Montréal. Au son des morceaux Yonaguni et Vete, le chanteur portoricain fera vibrer le Centre Bell, ouvert au maximum de sa capacité depuis le 12 mars dernier. Il n’est donc plus nécessaire de présenter son passeport vaccinal pour assister aux spectacles donnés dans l’amphithéâtre. Le port du couvre-visage y demeure toutefois obligatoire, sauf pour manger et boire.

En ligne : le long métrage Première vague sur Vimeo

PHOTO FOURNIE PAR KINO MONTRÉAL Les comédiens Fayolle Jean Jr et Hinde Rabbaj dans le film Première vague

Jusqu’au 20 mars, Kino Montréal présente, gratuitement sur Vimeo, le long métrage Première vague consacré aux 100 premiers jours de la pandémie de COVID-19 à Montréal. Le film est offert dans le cadre du deuxième anniversaire de la pandémie. Entre documentaire et fiction, entre onirisme et réalisme, ce film choral suit les destins de quatre Montréalais qui tentent de s’adapter à une nouvelle réalité dans un contexte qui changera leur vie à jamais. Une réalisation de Max Dufaud, Kevin T. Landry, Reda Lahmouid et Rémi Fréchette.