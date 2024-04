Dans les premiers échanges, le Dow Jones progressait de 0,31 %, l’indice NASDAQ s’adjugeait 0,38 % et l’indice élargi S&P 500 prenait également 0,38 %.

(New York) La Bourse de New York a ouvert en hausse, mardi, et tentait de capitaliser sur le rebond de la veille, aidée en cela par une volée de résultats de bonne facture.

Agence France-Presse

