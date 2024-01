(New York) La Bourse de New York a conclu en hausse lundi tirée par la technologie, après une séance mitigée où Boeing a plombé le Dow Jones à la suite d’un nouvel incident sur son modèle 737 MAX.

Dans le rouge pendant l’essentiel de la séance, l’indice Dow Jones a finalement grappillé 0,58 % à 37 683,01 points. L’indice élargi S&P 500 a gagné 1,41 % à 4763,54 points. Le NASDAQ, où sont concentrées les valeurs technologiques, a grimpé de 2,20 % à 14 843,77 points.

Les indices avaient ralenti le pas pour la première semaine de l’année à la suite d’une envolée des cours à la fin de 2023 qui avait mené à neuf semaines consécutives de hausses pour les indices.

Mais lundi, les investisseurs sont « partis à la chasse aux bonnes affaires », ce qui a soutenu fortement la technologie.

Ainsi Nvidia, la vedette des microprocesseurs consacrés à l’IA, a bondi de 6,43 % à 522,53 dollars. AMD a gagné 5,48 %.

Amazon a avancé de 2,66 % à 149,10 dollars et Apple, la première capitalisation du marché, a progressé de 2,42 % à 185,56 dollars.

Pour Hugh Johnson, d’Hugh Johnson Economics, il faut remonter à vendredi pour voir que le rapport sur l’emploi était « une bonne nouvelle » qui réjouit les marchés même si dans un premier temps il a été « interprété avec confusion ».

Vu les chiffres élevés de créations d’emplois (216 000, plus qu’attendu), la réponse du marché a d’abord été de considérer ces chiffres comme trop dynamiques par rapport à l’objectif de baisse d’inflation, a expliqué l’analyste à l’AFP.

Mais une fois prises en compte les révisions à la baisse des mois précédents, « ce rapport indique que l’emploi continue de ralentir ».

« On peut appeler cela du progrès, car c’est ce que souhaite la Réserve fédérale : créer un atterrissage en douceur avec une pression à la baisse sur les prix », a poursuivi M. Johnson. « Et dans une large mesure, c’est ce à quoi on assiste ».

Face à « cette bonne nouvelle, les investisseurs ont cherché les bonnes affaires », a-t-il conclu.

Jusqu’à une heure avancée de la séance, le Dow Jones a été plombé par l’action du constructeur aéronautique américain Boeing.

Celle-ci a décroché de plus de 8,03 % à 229,01 dollars après l’immobilisation de dizaines de ses Boeing 737 MAX 9 à la suite d’une porte arrachée au cours d’un vol de la compagnie Alaska Airlines vendredi.

L’avion, qui venait de décoller de Portland (Oregon) avec 171 passagers et six membres d’équipage à bord, se trouvait alors à près de 5000 m d’altitude. Il n’y a pas eu de victimes.

Mais en réaction, l’Agence fédérale américaine de l’aviation civile (FAA) a demandé samedi l’immobilisation pour inspection de 171 avions de ce modèle, touchant notamment des compagnies comme United Airlines, Turkish Airlines ou Aeromexico.

Cela fait suite à une longue liste de déboires récents et d’inspections en cours pour l’avionneur.

Le principal fournisseur de Boeing, Spirit AeroSystems, qui fabrique des fuselages, s’est effondré de 10,94 %.

La compagnie Alaska Airlines qui perdait plus de 3 % en journée, a fini en petit repli de 0,21 %.

Ailleurs à la cote, les actions pétrolières ont perdu du terrain alors que les cours du pétrole brut ont chuté de plus de 3 % après l’annonce par l’Arabie saoudite d’une baisse des prix de son baril.

Chevron a lâché 0,60 %, Exxon Mobil -1,67 %, ConocoPhillips -1,74 %.

Le laboratoire américain Johnson & Johnson a grignoté 0,25 % après l’annonce de son intention de racheter la biotech californienne Ambrx pour environ 2 milliards de dollars afin de se renforcer dans le traitement du cancer. Ambrx s’est envolée de 101,54 % à 27,47 dollars, J & J ayant offert 28 dollars par titre.

L’indicateur le plus important de la semaine sera l’inflation avec l’indice des prix CPI pour décembre qui sera publié jeudi.

Celui-ci « devrait montrer une hausse mensuelle de 0,3 % de l’indice des prix », a estimé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Les rendements sur les bons du Trésor à dix ans reculaient à 4,00 % contre 4,04 %.

Bourse de Toronto

Le principal indice boursier canadien était en hausse, lundi, malgré les pertes dans le secteur de l’énergie dans un contexte de baisse du prix du pétrole. Les marchés boursiers américains ont aussi fait des gains, menés par un bond de près de 2 % du NASDAQ.

L’indice composé S&P/TSX a augmenté de 137,36 points à 21 074,91.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a gagné 216,90 points à 37 683,01. L’indice S&P 500 a pris 66,30 points à 4763,54, tandis que l’indice composite NASDAQ augmentait de 319,70 points à 14 843,77.

Le dollar canadien se situait à 74,78 cents US, en baisse par rapport à 74,92 cents US vendredi.

Sur la bourse des matières premières à New York, le pétrole brut était en baisse de 3,04 $ US à 70,77 $ US le baril et le gaz naturel était en hausse de neuf cents à 2,98 $ US le million de BTU.

L’or était en baisse de 16,30 $ US à 2033,50 $ US l’once et le cuivre était en hausse de moins d’un cent à 3,81 $ US la livre.

Associated Press