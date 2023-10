Outre la restitution des sommes prêtées par les clients de Gemini, Letitia James demande à la justice d’interdire à Gemini, Genesis et DCG toute activité financière dans l’État de New York.

La procureure de New York attaque les plateformes Gemini et Genesis

(New York) La procureure de l’État de New York, Letitia James, a assigné en justice, jeudi, deux plateformes de cryptomonnaies, Gemini et Genesis, accusées d’avoir pris des risques excessifs et fait perdre plus d’un milliard à des particuliers.

Agence France-Presse

Gemini proposait aux investisseurs de prêter leurs cryptomonnaies en échange d’une rémunération élevée, jusqu’à plus de 7 % par an, via le programme Gemini Earn.

Une partie des fonds récoltés ont été prêtés à la plateforme Genesis qui offrait de nombreux services liés aux monnaies numériques, notamment le prêt de cryptomonnaies.

À son tour, Genesis a fait crédit de cryptomonnaies à plusieurs investisseurs et acteurs du milieu.

Mais le dépôt de bilan de la société d’investissement de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, en novembre 2022, et de sa plateforme FTX, a entraîné un mouvement de panique sur le marché.

Sam Bankman-Fried est actuellement en procès à New York pour fraude.

Incapable d’honorer des demandes de retraits massives, Genesis a, à son tour, déposé le bilan, en janvier.

Au moment de sa défaillance, le solde des prêts de Gemini à Genesis atteignait 765 millions de dollars, selon les documents publiés à l’époque.

Gemini a été créé par les frères jumeaux Cameron et Taylor Winklevoss, rendus célèbres par le film « The Social Network » sur la naissance de Facebook.

« Gemini a menti aux investisseurs » au sujet de Gemini Earn, fait valoir la procureure de l’État de New York, « en leur assurant » qu’il s’agissait « d’un programme sans risque ».

Mais Gemini avait établi que « les finances de Genesis étaient à risque » et que les prêts consentis ne prévoyaient pas suffisamment de garanties.

En outre, ils n’étaient pas assez diversifiés, une bonne partie étant accordée à Alameda, selon les services de la procureure James.

Cette dernière accuse Gemini d’avoir trompé plus de 230 000 clients, pour un préjudice total de plus d’un milliard de dollars.

Outre Gemini et Genesis, qui conserve une existence juridique malgré la faillite, la procureure de New York a aussi assigné l’ancien directeur général de Genesis, Soichiro Moro.

Elle accuse Genesis, Soichiro Moro, mais aussi la société de capital-investissement DCG, principal actionnaire de la plateforme, ainsi que son directeur général, Barry Silbert, d’avoir dissimulé des pertes de plus de 1,1 milliard de dollars.

Outre la restitution des sommes prêtées par les clients de Gemini, Letitia James demande à la justice d’interdire à Gemini, Genesis et DCG toute activité financière dans l’État de New York.