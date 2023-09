Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Un gestionnaire d’actifs institutionnel vient de réduire son exposition à CAE alors que l’action du constructeurs montréalais de simulateurs de vol connaît une bonne année en Bourse.

Mackenzie a vendu un peu plus de 1,7 million d’actions durant le mois d’août, indique un document déposé ce mois-ci auprès des autorités boursières. Si le prix obtenu lors de la vente et les dates exactes des transactions ne sont pas précisés, les actions vendues ont une valeur supérieure à 50 millions de dollars.

Les transactions ont fait reculer la participation de Mackenzie dans CAE sous la barre des 10 % pour commencer le mois de septembre. Mackenzie n’est donc plus tenu de dévoiler ses transactions sur le titre de CAE, à moins que sa participation repasse à 10 % ou plus. L’action de CAE a touché ce mois-ci un sommet des 52 dernières semaines en Bourse et est en hausse de 22 % cette année.

Un fondateur d’Alimentation Couche-Tard vient de vendre pour 14,5 millions de dollars d’actions de la chaîne de dépanneurs de Laval. Richard Fortin a vendu au cours des séances du 12 et du 13 septembre un total de 200 000 actions. Les transactions ont été réalisées à des prix oscillant entre 72 $ et 73 $. Il détenait en propriété directe la majorité des actions vendues. Toutefois, 50 000 des 200 000 actions vendues étaient détenues par la fondation Lise et Richard Fortin. Ce dernier est toujours membre du conseil d’administration de Couche-Tard et demeure un des plus importants actionnaires.

La société pharmaceutique de Laval Bausch Health a reçu en milieu de semaine l’appui de la firme américaine Jefferies. L’analyste Glen Santagelo recommande depuis mercredi l’achat de l’action. Sa cible de 9 $ US sur un horizon de 12 mois est maintenant de 16 $ US. Le titre de Bausch Health s’est apprécié de 8 % mercredi.

Le chef de la direction financière de NanoXplore vient d’acheter des actions du producteur montréalais de graphène. Pedro Azevedo a acheté un bloc de 5000 actions le 15 septembre. Il a payé un prix unitaire de 2,93 $. Il est devenu responsable des finances chez NanoXplore l’année dernière.

Un membre du conseil d’administration de Dollarama vient de vendre près de 200 000 $ en actions du détaillant montréalais d’articles à bas prix. John Huw Thomas a vendu le 15 septembre un bloc de 2000 actions au prix unitaire de 96,28 $. Il fait partie du conseil d’administration de Dollarama depuis 2011.

Maintenant que le titre de la Banque Laurentienne s’est fortement replié avec le résultat annoncé de la révision des options stratégiques, le rendement du dividende dépasse à nouveau la barre des 6 %.

Les titres québécois d’AtkinsRéalis (nouvelle raison sociale de SNC-Lavalin) et Groupe Colabor ont atteint cette semaine un autre sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Nuvei, BCE, GDI, Pages Jaunes, Transcontinental, Innergex, Fiera Capital et PyroGenèse ont tous glissé cette semaine à un plancher des 52 dernières semaines.