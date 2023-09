Vers 7 h 50 (heure de l’Est), Paris abandonnait 1,26 %, Francfort reculait de 0,88 % et Londres lâchait 0,48 %.

(Paris) Les Bourses européennes reculent lundi, plombées par l’envolée des prix du pétrole alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) s’exprimera mercredi sur la suite de sa politique de resserrement monétaire destinée à juguler l’inflation.

En Asie, l’indice Hong Kong a cédé 1,39 % tandis que Shanghai a avancé de 0,26 %. La Bourse de Tokyo est quant à elle restée fermée en raison d’un jour férié.

Wall Street se dirigeait vers une ouverture en repli, les contrats à terme des trois principaux indices oscillant entre -0,06 % et -0,36 %.

« Les acteurs du marché accordent actuellement une attention particulière à l’évolution des prix du pétrole », qui ont fortement augmenté, ce qui est de nature à alimenter l’inflation, souligne Andreas Lipkow, analyste indépendant.

C’est une donnée supplémentaire à prendre en compte pour les banques centrales, dont plusieurs doivent se réunir dans la semaine, à commencer par la Réserve fédérale américaine (Fed).

À l’issue de sa réunion mercredi, la puissante institution monétaire annoncera si elle a décidé de garder ses taux inchangés en septembre, tel qu’espéré par les marchés.

« Il est largement attendu que la Fed maintienne ses taux stables », rapportent les économistes d’Oxford Economics.

Toutefois, « la porte devrait rester ouverte à une possible hausse supplémentaire » pour la prochaine réunion « devant la résilience dont fait toujours preuve l’économie », nuance Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale AM.

Les analystes de la banque britannique Barclays estiment par exemple que le comité de politique monétaire « procédera à une hausse de 25 points de base en novembre et qu’il maintiendra ses taux jusqu’en septembre 2024 », selon une note publiée lundi.

Sur le marché des changes, l’euro avançait timidement (+0,08 %) face au dollar, à 1,0666 dollar pour un euro.

Et sur le marché obligataire, la pression restait importante sur les emprunts des États, dont le coût se rapprochait de leur plus haut niveau de l’année, aux États-Unis, à 4,34 % vers 7 h 55 (heure de l’Est), qu’en France à 3,24 % pour l’échéance à 10 ans.

Le Brent proche des 95 dollars

Les prix du pétrole restent en hausse lundi et s’approchent de la barre de 95 dollars, toujours poussés par les craintes d’un déficit important sur le marché avec les réductions volontaires de l’Arabie saoudite et de la Russie et la résilience de la demande.

Les analystes évoquent à présent la possibilité d’un baril à 100 dollars.

Vers 7 h 50 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 0,46 % à 94,36 dollars, après avoir culminé jusqu’à 94,78 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, gagnait 0,51 % à 91,23 dollars, peu après avoir touché 91,70.

Les deux références du brut ont ainsi encore touché lundi de nouveaux plus hauts depuis novembre. Depuis fin juin, le Brent s’est envolé d’environ 25 % et le WTI américain de 29 %.

Société Générale dévisse à Paris

L’action Société Générale plongeait lundi en début de séance, après que la banque a dévoilé son plan stratégique, le premier depuis que Slawomir Krupa a repris les rênes de l’établissement.

Vers 7 h 50 (heure de l’Est), l’action Société Générale plongeait de 11 % à 23,57 euros à la Bourse de Paris.

Lonza perturbé par un départ

Le groupe suisse Lonza, un des grands fournisseurs des laboratoires pharmaceutiques, a surpris lundi en annonçant le départ de son directeur général, Pierre-Alain Ruffieux, pour « fin septembre » et se lance dans la quête d’un successeur.

Ce départ surprise n’est pas le premier départ inattendu. Déjà en 2019, l’ancien patron avait été débarqué moins de neuf mois après son arrivée aux commandes. Le titre perdait plus de 10 % vers 7 h 50 (heure de l’Est).