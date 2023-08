Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Le grand patron de Bombardier a acheté cette semaine plus d’un demi-million de dollars en actions du constructeur montréalais de jets d’affaires.

Éric Martel a acheté mardi un bloc d’actions au prix unitaire de 52,50 $.

Le titre de Bombardier a perdu près de 30 % de sa valeur depuis son sommet de 74 $ atteint ce printemps.

L’action de BCE semble avoir atteint son niveau plancher à court terme, selon Adam Shine, de la Financière Banque Nationale. Cet analyste suggère dorénavant d’acheter le titre de l’entreprise montréalaise. Avec le rendement du dividende qui a franchi le cap des 7 % en début de semaine, il juge que les éléments négatifs liés au secteur sont maintenant bien escomptés. Il affirme que les périodes passées où les rendements ont été aussi élevés ont été suivies d’une hausse de 25 % du titre de BCE dans les 12 mois subséquents.

Il note que le cycle de hausses de taux semble près de se terminer, même si les taux pourraient rester élevés plus longtemps que certains l’anticipent. Un nouveau patron vient de s’installer au CRTC et le contexte réglementaire semble avoir changé depuis le début de l’année, mais il dit n’avoir rien vu de substantiel pouvant vraiment influencer l’état de la concurrence. Et il estime que le secteur canadien de la téléphonie mobile peut fonctionner à quatre (BCE, Telus, Rogers et Québecor/Freedom). Ils sont maintenant 5 analystes sur 18 à suggérer l’achat.

Une société à numéro enregistrée aux noms des cofondateurs de Lion vient de vendre pour 1,5 million de dollars d’actions du fabricant d’autobus et de camions électriques de Saint-Jérôme. La société de portefeuille de Marc Bédard et Camile Chartrand a vendu le 16 août un bloc de 500 000 actions au prix unitaire de 3 $. Ce holding privé détient encore 25,9 millions d’actions de Lion. Au cours boursier actuel, la valeur de ces actions est estimée à approximativement 72 millions.

Les observateurs espèrent assurément que la Laurentienne aura une mise à jour à offrir jeudi matin entourant l’examen des options qui s’offrent à elle lorsque la banque présentera ses résultats trimestriels. La direction avait annoncé le 11 juillet qu’elle menait une revue de ses options stratégiques en vue de maximiser la valeur pour ses actionnaires. Surtout, la banque a bien précisé le mois dernier qu’elle ne comptait pas communiquer d’autres informations à ce sujet avant que la revue soit terminée.

La Fiducie résiduaire de la famille Desmarais a vendu cette semaine pour près de 850 000 $ d’actions de Power Corporation. La vente de 23 500 actions du conglomérat financier montréalais dans le compte de Pansolo Holding a été réalisée mardi au prix unitaire de 36,06 $.

Le grand patron d’Innergex vient d’acheter des blocs d’actions du producteur québécois d’énergie renouvelable et du transporteur ferroviaire montréalais CN. Michel Letellier a acheté, le 18 août, 325 actions du CN et 2750 actions d’Innergex. Les achats ont tous été effectués dans des comptes REER. Michel Letellier dirige Innergex depuis 17 ans et est membre du conseil d’administration du CN depuis l’automne dernier.

L’action du gestionnaire d’actifs montréalais Fiera Capital continue d’être boudée par le marché. Le rendement du dividende est brièvement repassé au-dessus de la barre des 15 % cette semaine. Étienne Ricard, de la BMO, réitérait plus tôt ce mois-ci que le dividende de Fiera est viable, à moins d’une baisse significative et soutenue des actifs sous gestion (c’est-à-dire plus de 20 %). Sur les huit analystes qui suivent officiellement Fiera, Étienne Ricard est cependant le seul à en recommander l’achat.

Le nouveau chef de la direction financière de Coveo vient d’acheter pour 200 000 $ d’actions de l’entreprise québécoise spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce électronique. Brandon Nussey a acheté, le 17 août, près de 20 000 actions au prix unitaire de 10,40 $. L’ancien chef de l’exploitation de Lightspeed est devenu chef de la direction financière de Coveo en mai.

Un administrateur de BCE vient d’acheter pour 220 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise de télécommunications. Robert Simmonds a acheté jeudi 4000 actions dans un compte au nom de sa conjointe. Il est membre du conseil d’administration depuis une douzaine d’années.

Les titres québécois d’Alimentation Couche-Tard, Colabor et Logistec ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Fiera Capital, BCE, Cogeco, Rogers Sugar et Theratechnologies ont touché cette semaine un plancher des 52 dernières semaines.