Trois initiés de Saputo ont acheté cette semaine pour plus de 6 millions de dollars d’actions du transformateur laitier montréalais.

Le fondateur de Saputo, Lino Saputo, a acheté mardi un bloc de 213 564 actions. La transaction a été réalisée au bénéfice de la Fondation Mirella et Lino Saputo.

Joe Marsilii, proche collaborateur de Lino Saputo, a de son côté acheté, jeudi, un bloc de 5000 actions, alors que Haig Poutchigian, président et chef de l’exploitation de la division des produits laitiers au Canada, a acheté mardi 3600 actions.

Alors que la pression s’intensifie sur l’action de BCE, l’ancien PDG de la Banque Nationale a acheté en milieu de semaine pour près de 300 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise de télécommunications. Louis Vachon a acheté mercredi un bloc de 5000 actions. Il est membre du conseil d’administration de BCE depuis le mois d’octobre. C’est la troisième fois qu’il achète un bloc de 5000 actions de BCE depuis l’automne.

La société d’investissement d’Eric Boyko vient d’acheter pour un peu plus d’un demi-million de dollars d’actions de Stingray. Un bloc de 105 000 actions du fournisseur montréalais de services musicaux a été acheté jeudi au prix unitaire de 5,05 $. Eric Boyko est le grand patron et cofondateur de Stingray.

Le nouveau chef de la direction financière de Supremex a acheté en début de semaine plusieurs petits blocs d’actions du fabricant montréalais d’enveloppes et de produits d’emballage. François Bolduc a acheté au cours de la séance de lundi un total de 3100 actions de Supremex. Il est chef de la direction financière depuis le début de juillet.

Les investisseurs se sont toujours inquiétés du niveau d’endettement d’Air Canada, mais les dirigeants du fonds de couverture montréalais BT Global Growth soulignent qu’il ne faut pas oublier que le transporteur aérien montréalais a acheté Aéroplan, qui compte 7 millions de clients fidèles et qui vaut sûrement 3 milliards de dollars ou plus, ce qui rend le bilan beaucoup plus sûr qu’auparavant.

Avec un taux d’occupation des sièges à un niveau record et les autorités de régulation gouvernementales soutenant clairement ce quasi-monopole, BT Global soutient dans sa plus récente lettre financière mensuelle que l’action d’Air Canada devrait se négocier à des multiples plus élevés. La firme s’attend à ce que le titre augmente au fur et à mesure qu’Air Canada publiera de meilleurs résultats.

Un administrateur de Boralex a acheté cette semaine pour approximativement 110 000 $ d’actions du producteur québécois d’énergie renouvelable. Zin Smati a acheté mardi un bloc de 3500 actions. Il est membre du conseil d’administration de Boralex depuis deux ans.

Un membre du conseil d’administration du Groupe Colabor a acheté en début de semaine des actions du distributeur alimentaire de Boucherville. Jean Gattuso a acheté lundi un total de 10 000 actions. Il est administrateur chez Colabor depuis deux ans.

Les titres québécois d’Alimentation Couche-Tard, Lassonde, Logistec, CAE, TFI, WSP, SNC-Lavalin et Cascades ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Nuvei, BCE, Cogeco, Rogers Sugar et Theratechnologies ont touché cette semaine un plancher des 52 dernières semaines.