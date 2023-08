« Si l’on regarde les années précédentes où les indices boursiers sont en progression d’au moins 10 % au milieu de l’année, les marchés ont tendance à connaître une certaine faiblesse saisonnière en août et septembre », reconnaissait Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

(New York) La Bourse de New York a conclu divisée vendredi, non loin de l’équilibre, une nouvelle semaine négative, la troisième d’affilée, plombée par une envolée des taux obligataires.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a grappillé 0,08 %, le NASDAQ, à dominante technologique, a cédé 0,20 % et le S&P 500 a stagné (-0,01 %), selon des résultats provisoires.

Plus de détails à venir.