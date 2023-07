(Toronto) L’indice de référence de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse mardi, soutenu par les titres des secteurs de l’énergie et des métaux pour batteries, alors que le cours du pétrole brut atteignait le cap des 70 $ US le baril.

La Presse Canadienne

L’indice S&P/TSX du parquet torontois a gagné 49,58 points pour terminer la séance avec 20 204,87 points. Les marchés boursiers américains étaient fermés pour le congé du jour de l’Indépendance.

Les actions énergétiques, ainsi que celles liées à d’autres matières premières, ont contribué à propulser le TSX dans le vert au terme d’une journée à faible volume, a souligné Mike Archibald, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Placements AGF.

Le pétrole se négocie depuis des semaines dans une fourchette comprise entre le haut des 60 $ US et le bas des 70 $ US, a-t-il rappelé, et mardi n’a pas fait exception, car le prix du pétrole est remonté au-dessus de 70 $ US le baril.

La hausse est intervenue après que l’Arabie saoudite et la Russie ont annoncé lundi qu’elles prolongeaient les réductions de production de juillet jusqu’en août, pour chercher à faire grimper le prix du pétrole.

« Il reste à voir si la Russie et l’Arabie saoudite donneront suite à cela, mais oui, cela a certainement […] un impact sur le prix de l’énergie aujourd’hui », a précisé M. Archibald.

Le pétrole est toujours pris entre la tendance à la baisse du ralentissement de l’économie mondiale et les réductions en cours, qui tirent les prix à la hausse, a-t-il expliqué. « Cela continue d’être une bataille. »

Le reste de la semaine verra la publication de données sur l’emploi aux États-Unis et au Canada, ce qui aidera à éclairer les prochaines décisions des banques centrales en matière de taux d’intérêt, a estimé M. Archibald. Pendant ce temps, la saison des résultats approche à grands pas et les investisseurs étudieront les rapports du deuxième trimestre des entreprises américaines dans un contexte de ralentissement économique.

Au cours des dernières semaines, il y a eu un léger retour vers les zones sous-performantes du marché, mais on ne sait pas encore combien de temps durera cette rotation, a noté M. Archibald, ajoutant que les bénéfices affecteraient probablement cette situation.

« Les titres de la finance se sont plutôt bien comportés au cours de la semaine dernière, et ceux de l’énergie aussi, a-t-il affirmé. Nous devrons voir si cela persistera ou non à mesure que nous avancerons dans la seconde moitié de l’année. »

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 75,65 cents US, en hausse par rapport à celui de 75,53 cents US de vendredi.

Le cours du pétrole brut a avancé de 1,21 $ US à 71,00 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel a pris 4 cents US à 2,75 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a grimpé de 4,10 $ US à 1933,60 $ US l’once et celui du cuivre s’est déprécié de moins de 1 cent US à 3,79 $ US la livre.