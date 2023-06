(New York) Les prix du pétrole ont débuté la semaine en modeste hausse lundi, les gains provoqués par la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner en Russie restant tempérés par un contexte économique morose, défavorable à la demande mondiale.

Agence France-Presse

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, a gagné 0,44 % à 74,18 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a pris 0,30 % à 69,37 dollars.

Les prix ont hésité en début de séance, « les marchés examinant l’impact potentiel du putsch du week-end en Russie », a expliqué Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

La Russie s’est efforcée lundi d’afficher un retour à la normale avec la levée des mesures de sécurité instaurées pendant le soulèvement du groupe Wagner.

Le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, auteur d’une mutinerie avortée qui a duré 24 heures à partir de vendredi soir, avait promis de « libérer le peuple russe » en visant notamment le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valéri Guérassimov, qu’il accuse d’avoir sacrifié des milliers d’hommes en Ukraine.

M. Prigojine a mis fin à sa rébellion samedi soir, en échange d’une immunité pour lui et ses hommes.

« Malgré la résolution apparente de l’éphémère insurrection, de nombreux points d’interrogation subsistent, avec la possibilité de nouveaux troubles qui pourraient perturber l’approvisionnement en pétrole de la Russie », a noté M. Evangelista.

Daniel Ghali, spécialiste des marchés de l’énergie pour TD Securities, estimait lui que « les perturbations limitées de l’industrie russe de l’énergie au cours du week-end ont maintenu les primes de risque d’approvisionnement énergétique stables, même si les risques géopolitiques qui pèsent sur l’approvisionnement en pétrole russe ont probablement augmenté ».

Ces risques qui pouvaient doper les cours étaient compensés par des perspectives économiques mondiales « qui se détériorent plus rapidement qu’on ne le pensait », et qui donc pourraient peser sur la demande d’énergie, a souligné pour sa part Tamas Varga, analyste de PVM Energy. Il citait une inflation tenace et des taux d’intérêt élevés qui peuvent conduire à un ralentissement économique.