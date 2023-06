Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Pour la première fois de son histoire, le détaillant montréalais Reitmans ne sera pas dirigé par un membre de la famille fondatrice.

L’entreprise a annoncé mardi qu’Andrea Limbardi deviendra PDG de Reitmans en septembre. Elle succédera à Stephen Reitman, qui deviendra président du conseil d’administration.

L’annonce survient alors que Reitmans publiera mercredi sa performance financière de début d’exercice et tiendra le lendemain l’assemblée annuelle de ses actionnaires.

Reitmans est dirigée par un membre de la famille Reitman depuis la fondation de l’entreprise il y a 97 ans.

Un premier analyste vient de lancer, vendredi, une couverture officielle des activités de Vision Marine. L’analyste Craig Irwin, de la firme Roth, recommande l’achat de l’action du manufacturier de bateaux 100 % électriques et de moteurs électriques pour embarcations. L’analyste anticipe une importante croissance grâce aux nouvelles initiatives commerciales lancées par les dirigeants. Il soupçonne par ailleurs que Vision Marine discute avec plusieurs fabricants de bateaux pour leur fournir des moteurs électriques.

Le nouveau président du conseil d’administration de la Banque Nationale a acheté cette semaine pour un demi-million de dollars d’actions de l’institution financière montréalaise. Robert Paré a acheté mardi un bloc de 5150 actions. Il a payé un prix unitaire de 97 $.

Couche-Tard pourrait convoiter le réseau de stations-service de la compagnie pétrolière Irving. L’examen stratégique mené par Irving laisse entrevoir une nouvelle structure de propriété, une vente, totale ou partielle, ou une modification du portefeuille de ses actifs et de la manière dont elle les exploite. L’analyste Michael Van Aelst, de la TD, note toutefois un chevauchement entre Couche-Tard et le réseau d’Irving dans l’est du pays, ce qui nécessiterait possiblement des désinvestissements si Couche-Tard devait acquérir certains des actifs. Il souligne aussi dans une note publiée vendredi que Couche-Tard exploite déjà un certain nombre de magasins Irving en vertu d’une entente signée en 2001 et élargie en 2008 couvrant plus de 300 sites.

Fiera Capital a commencé la semaine avec une première recommandation favorable sur Bay Street. L’analyste de la BMO Étienne Ricard est désormais le seul analyste à proposer l’achat de l’action du gestionnaire d’actifs montréalais sur les huit qui suivent le titre. Il juge attrayant le rapport risque/récompense et ne craint pas une réduction du dividende, à moins d’une baisse significative et soutenue de l’actif sous gestion, c’est-à-dire de l’ordre de 20 % ou plus.

Quincaillerie Richelieu a perdu l’appui de la CIBC en début de semaine. L’analyste Hamir Patel a retiré lundi sa recommandation d’achat sur l’action du fournisseur montréalais de produits de quincaillerie. Il s’attend notamment à ce que la demande pour les produits de rénovation au pays soit moins forte dans les prochaines années puisque de plus en plus de ménages voient leur budget compressé par le renouvellement des hypothèques à des taux plus élevés. Le seul autre analyste qui suit le titre propose toujours l’achat.

Un haut dirigeant de SNC-Lavalin vient d’acheter pour 125 000 $ d’actions du cabinet montréalais d’ingénierie. Un des responsables des services d’ingénierie chez SNC, Philip Hoare, a acheté un bloc de 3894 actions le 25 mai. Il a payé un prix unitaire de 32,25 $.

Un détaillant de cannabis dans lequel Couche-Tard détient une participation de 36 % a annoncé mardi faire appel à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. La glissade boursière du titre de Fire & Flower s’était fortement accentuée une semaine plus tôt, après l’annonce de l’embauche d’un conseiller pour aider l’entreprise à examiner ses options stratégiques, notamment ses options de financement.

Les titres québécois de BMTC, Stella-Jones, Transat et Groupe ADF ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. En revanche, ceux de Tecsys et Hexo viennent de toucher un plancher des 52 dernières semaines.