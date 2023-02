(New York) Le dollar se stabilise jeudi à un niveau proche de son plus haut depuis début janvier face à l’euro, dopé par les minutes de la réunion de février de la banque centrale américaine, la Fed publiées la veille.

Agence France-Presse

Dans ce compte-rendu, non seulement tous les membres ont dit s’attendre à davantage de hausses des taux à venir, mais surtout « quelques uns » penchaient pour un tour de vis monétaire d’un demi-point de pourcentage, plus fort que celui choisi (25 points de base).

Vers 14 h 37 (heure de l’Est), le billet vert grappillait 0,02 % à 1,0603 dollar pour un euro. Plus tôt il avait gagné 0,13 % à 1,0591 dollar, ce qui l’avait fait repasser sous le seuil de 1,06 dollar pour la première fois depuis début janvier.

« La conclusion la plus importante à tirer des minutes de la Fed (Réserve fédérale américaine) est que certains des membres de son comité de politique monétaire auraient pu accepter une hausse de 50 points de base et que tous anticipent des hausses à venir », a résumé Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Après la publication des minutes, « le marché intègre désormais complètement trois nouvelles hausses de 25 points d’ici à juillet », a commenté Carol Kong, analyste chez CBA.

Les analystes de Wells Fargo voient « désormais une brève période de stabilité et de vigueur pour le dollar au début de 2023 à cause de la résilience de la croissance américaine, de l’inflation persistante et de la rhétorique plus stricte de la Fed ».

Mais à plus long terme, on s’attend toujours chez Wells Fargo à « une dépréciation progressive du dollar plus tard en 2023 quand l’économie américaine entrera en récession et en 2024 lorsque la Fed réduira ses taux ».

Par ailleurs, de nombreux indicateurs économiques seront encore publiés avant la prochaine réunion de la Fed en mars, et pourraient influencer les décisions à venir.

Sans compter l’indice des prix PCE basé sur les dépenses de consommation qui sera publié vendredi et qui constitue la jauge de l’inflation que privilégie la Fed.