Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Le gestionnaire d’actifs Mackenzie vient de vendre pour plus de 100 millions de dollars d’actions de BRP.

Un document déposé ce mois-ci auprès des autorités boursières révèle que Mackenzie a vendu un peu plus d’un million d’actions du constructeur de produits récréatifs de Valcourt durant le mois de décembre.

Ces transactions font reculer substantiellement la participation de Mackenzie dans BRP. Cette participation frôlait les 15 % au début d’octobre. Elle a fondu à 10,9 % pour commencer le mois de janvier.

Les titres des entreprises québécoises Innergex et Tecsys seront retirés de l’indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX le 1er février. La décision a été annoncée mardi.

Un important actionnaire institutionnel de DavidsTea vient de hausser sa participation dans le détaillant montréalais. Domo Capital a révélé aux autorités ce mois-ci avoir amorcé l’année avec une participation de 11,4 %. Cet investisseur institutionnel du Wisconsin avait précédemment déclaré détenir 10,3 % des actions. Domo est le deuxième actionnaire en importance chez DavidsTea derrière Placements Mauvais Jours, société de portefeuille appartenant au cofondateur de DavidsTea, Herschel Segal.

Gildan a perdu l’appui de la TD en début de semaine. Brian Morrison a retiré lundi sa recommandation d’achat sur le titre du fabricant montréalais de t-shirts et de chaussettes. Sa décision arrive un mois avant la publication des résultats de fin d’exercice de Gildan. L’analyste dit se tourner vers une approche à court terme en raison des perspectives économiques, de la récente appréciation du titre, et des comparaisons à venir pour la première moitié de 2023 (par rapport à 2022). Huit des dix analystes qui suivent officiellement le titre proposent toujours l’achat.

Les marchés boursiers devraient « s’effondrer » plus tard cette année, selon Gestion d’actifs Picton Mahoney. Les experts de cette firme soulignent dans un rapport sur les perspectives 2023 publié ces derniers jours que les derniers jalons d’un marché baissier sont parmi les plus brutaux, mais qu’il faut s’attendre à ce que tout recul économique ou de marché force le gouvernement fédéral et les autres banques centrales à relâcher leur emprise sur les politiques monétaires, nous rapprochant ainsi de la prochaine reprise cyclique.

La TD ne suggère plus BCE. L’analyste Vince Valentini a retiré lundi sa recommandation d’achat sur l’action de l’entreprise montréalaise de télécommunications. Il note l’appréciation récente du titre et s’inquiète notamment de l’intensification prochaine de la concurrence dans le sans-fil, ainsi que des taux d’intérêt élevés pour une période prolongée. Il juge toujours le titre peu risqué et apprécie le dividende, mais n’anticipe pas un potentiel haussier suffisamment important pour justifier l’achat de l’action. Ils ne sont plus que 5 analystes sur 18 à proposer l’achat.

Bombardier a perdu la recommandation d’un analyste en début de semaine. Robert Stallard, de la firme Vertical Research, ne suggère dorénavant plus l’achat de l’action du constructeur montréalais d’avions d’affaires.

Le PDG d’Innergex a acheté cette semaine pour 100 000 $ d’actions du CN. Michel Letellier a acheté 700 actions du transporteur ferroviaire montréalais durant la séance de jeudi. Il s’est joint au conseil d’administration du CN en octobre dernier.

« Certaines études démontrent qu’une fois passé 8 %, l’inflation a historiquement pris en moyenne 9 à 12 ans avant de revenir à 3 %. Durant ces cycles, il y a eu des faux départs de la Bourse, sur de nombreuses années. Il y a donc des chances que l’inflation soit incrustée pour plusieurs années et que les valeurs boursières s’en ressentiront à moyen terme. Mais le contexte est toujours différent d’une époque à l’autre et nous pensons que personne n’a vraiment la réponse », lit-on dans la lettre financière de Préfontaine Capital publiée cette semaine.

Les titres québécois de 5N Plus, MTY et Supremex ont tous atteint cette semaine un nouveau sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.