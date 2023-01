Le pétrole au plus bas depuis près d’un mois

(New York) Les cours du pétrole ont de nouveau brutalement reculé mercredi, tombant à un plus bas depuis près d’un mois, plusieurs facteurs annonçant un affaiblissement de la demande, notamment la flambée de la COVID-19 en Chine et des températures anormalement élevées en Europe et aux États-Unis.