Stella-Jones fabrique des poteaux de téléphone et des traverses de chemin de fer.

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Richard Dufour La Presse

Bay Street est désormais en harmonie absolue à propos de Stella-Jones.

Le seul analyste qui ne proposait pas encore d’acheter le titre du fournisseur montréalais de traverses de chemin de fer et de poteaux de téléphone recommande l’action depuis jeudi.

Pour expliquer sa décision après avoir pris connaissance des résultats trimestriels de l’entreprise, l’analyste Walter Spracklin dit s’attendre à ce que la direction bonifie ses prévisions pour 2024. Il souligne aussi le potentiel significatif offert par les activités dans le contexte de dépenses anticipées en infrastructures aux États-Unis, et l’acquisition potentielle des activités de traverses de chemin de fer de Kansas City Southern qui, selon lui, devraient éventuellement être vendues dans la foulée de la fusion avec le Canadien Pacifique.

Les sept analystes qui s’intéressent officiellement à Stella-Jones recommandent donc maintenant d’acheter le titre.

Un membre de la haute direction de Dorel a acheté cette semaine pour un quart de million de dollars d’actions du fabricant de meubles et de produits pour enfants. Le vice-président aux ventes et au marketing, Jeff Segel, a acheté mardi un total de 50 000 actions. L’action de Dorel a touché ce jour-là son plus bas niveau des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

La TD a retiré mardi sa recommandation d’achat sur le titre de Power Corporation. L’analyste Graham Ryding a pris sa décision la veille de la publication de résultats trimestriels qui se sont avérés inférieurs aux attentes. Cet expert a abaissé ses projections de valeur nette des actifs pour ainsi refléter une réduction de ses attentes de bénéfices pour les filiales Great-West et Financière IGM. Il n’y a plus qu’un seul analyste sur neuf qui suggère d’acheter l’action de Power Corporation.

Innergex a gagné un appui cette semaine. La TD recommande dorénavant d’acheter le titre du producteur d’énergie renouvelable de Longueuil. L’analyste Sean Steuart a changé son fusil d’épaule en milieu de semaine après avoir étudié la performance financière trimestrielle dévoilée lundi par Innergex. Il souligne notamment le recul important du titre depuis la mi-septembre et des occasions de croissance en Amérique du Nord pour justifier son enthousiasme.

La firme d’investissement de Toronto, Windsor Private Capital, a acheté lundi un autre bloc d’actions de LXR & Co, une entreprise montréalaise spécialisée dans la vente en ligne d’articles de mode d’occasion. Windsor Capital avait précédemment révélé avoir acheté massivement des actions de LXR depuis le début de l’automne, de manière à détenir une participation supérieure à 14 % dans l’entreprise qui étudie actuellement ses options. La fermeture du capital ou une opération de financement sont des possibilités. LXR vend notamment des sacs à main et différents accessoires d’occasion de grandes marques comme Louis Vuitton, Chanel et Hermès.

Les dirigeants de Lightspeed feront des présentations mardi au siège social de l’entreprise dans le cadre de la journée annuelle pour les investisseurs du fournisseur montréalais de solutions technologiques pour les commerces. Une mise à jour des produits, marchés et plans d’avenir est attendue.

Les titres québécois de Saputo, Metro, Stella-Jones, Uni-Sélect, Supremex et Alimentation Couche-Tard ont touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. En revanche, Lightspeed, Dorel, Stingray, BMTC, Marché Goodfood, Haivision et Bitfarms ont atteint cette semaine un nouveau plancher des 52 dernières semaines.