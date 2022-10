(New York) La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi, asphyxiée par la hausse des taux obligataires, qui ont enregistré de nouveaux sommets depuis la crise financière de 2008.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a perdu 0,30 %, l’indice NASDAQ a reculé de 0,61 % et l’indice élargi S&P 500 a cédé 0,80 %.

La séance avait démarré dans le vert, soutenue par un ballet de publications de sociétés qui avaient, pour l’essentiel, surpris favorablement les analystes.

La caravane comprenait notamment IBM (+4,73 % à 128,30 dollars), dont le chiffre d’affaires et le bénéfice net trimestriels sont ressortis supérieurs aux attentes, avec en vedette l’informatique à distance et les infrastructures. Le groupe d’Armonk (État de New York) a relevé sa prévision de croissance pour l’ensemble de l’exercice.

Autre action en vue, celle de l’opérateur de télécommunications AT & T (+7,72 % à 16,74 dollars), qui a aussi fait mieux que prévu tant pour ses revenus que ses profits, tiré par sa performance dans les téléphones mobiles.

Également au-dessus des anticipations, la compagnie aérienne American Airlines, qui a bénéficié de l’accélération de la fréquentation ainsi que de hausses de tarifs, qui ont dopé ses revenus par passager. Le titre a cependant reculé de 3,79 % à 13,46 dollars.

Mais les indices ont fini par marquer le pas, pour passer finalement dans le rouge, et terminer en baisse pour le deuxième jour d’affilée.

« C’est clairement dû aux mouvements sur les taux obligataires », a commenté Jack Ablin, de Cresset Capital, « et il pourrait aussi y avoir eu un peu de déplacements de capitaux des États-Unis vers le Royaume-Uni », suite à l’annonce de la démission de la première ministre britannique Liz Truss, qui a plu aux investisseurs.

Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans est monté jeudi jusqu’à 4,23 %, une première depuis juin 2008, contre 4,09 % la veille.

Quant au taux à 2 ans, plus sensible généralement aux anticipations des investisseurs quant à la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), il a atteint 4,61 %, un sommet de 15 ans.

« Pour une bonne partie de Wall Street, en ce moment, il n’y a que les taux qui comptent », a expliqué Edward Moya, d’Oanda. « Beaucoup d’opérateurs tablent déjà sur (un taux directeur de la Fed à) 5 % d’ici le milieu de l’année prochaine. Donc l’économie va encore souffrir bien davantage et cela coupe l’appétit pour le risque. »

Les opérateurs accordent désormais au scénario d’un taux directeur de la Fed à au moins 5 % d’ici mai prochain une probabilité de 60 %, alors qu’ils n’envisageaient même pas cette hypothèse il y a un mois, selon le modèle de la Bourse CME.

Face à cette lame de fond, la série de satisfécits délivrés aux entreprises après des publications solides ne fait pas le poids.

« Tout le monde réalise qu’on a eu tellement de révisions de prévisions à la baisse qu’il faudrait vraiment avoir fait un trimestre affreux pour manquer » l’objectif fixé par les analystes, fait valoir Edward Moya. « Toutes les bonnes nouvelles ont déjà été digérées. »

Illustration de ce manque d’entrain, Netflix a glissé jeudi (-1,55 % à 268,16 dollars), moins de 48 heures après avoir dépassé très largement les projections du marché et annoncé un gain de 2,4 millions d’abonnés en net.

Ailleurs à la cote, Tesla (-6,33 % à 207,28 dollars) a dévissé après avoir reconnu qu’il n’atteindrait probablement pas ses objectifs de livraisons pour 2022, une déception attribuée par le constructeur automobile à des difficultés logistiques davantage qu’à un essoufflement de la demande, considérée comme « excellente » par le directeur général Elon Musk.

Le groupe minier FreeportMcMoRan (+2,68 % à 29,12 dollars) a surfé sur des résultats plus élevés qu’attendu, profitant d’une hausse marquée de sa production, qui a compensé la baisse du prix moyen de l’or et du cuivre.