(New York) La Bourse de New York a fini en forte baisse jeudi, sous l’effet de la remontée des taux obligataires et d’ajustements de portefeuilles à l’approche de la fin du trimestre.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a perdu 1,54 %, l’indice NASDAQ a abandonné 2,84 % et l’indice élargi NASDAQ a cédé 2,11 %.

Après la parenthèse de mercredi, qui avait vu un regain d’optimisme et d’appétit pour le risque, le S&P 500 a replongé et enregistré un nouveau plus bas de l’année en clôture. L’indice élargi n’avait plus terminé à cette profondeur depuis novembre 2020.

« Les conditions de marché ne sont pas très liquides en ce moment », a commenté Karl Haeling, de LBBW, pour justifier ce revirement brutal. « Il y a tellement de volatilité. Les gens sont un peu effrayés par ce qui s’est passé hier au Royaume-Uni. »

Mercredi, la Banque d’Angleterre avait surpris les opérateurs en annonçant se lancer, jusqu’à mi-octobre, dans des rachats de titres de dette souveraine en circulation pour tenter de stabiliser le marché obligataire britannique.

Pour Karl Haeling, Wall Street a aussi été remuée par des ajustements de portefeuilles de fin de trimestre, beaucoup de gérants se désengageant massivement des actions.

Edward Moya a lui évoqué l’influence des déclarations de membres de la banque centrale américaine (Fed), qui ont quasiment tous repris le discours volontariste de leur président, Jerome Powell, la semaine dernière.

« Nous ne pourrons pas avoir une économie saine et un marché du travail en bon état si nous ne ramenons pas la stabilité des prix », a plaidé la présidente de l’antenne de la Fed à Cleveland, Loretta Mester, sur la chaîne CNBC, estimant que le niveau actuel du taux de la Fed n’était pas encore « restrictif », ce qui signifie qu’il n’induit pas un ralentissement de l’économie, selon elle.

Ce dernier point a été repris, jeudi également, par son collègue de St. Louis James Bullard. Pour le banquier central, l’interprétation des marchés selon laquelle « un bon nombre de hausses de taux » interviendront encore cette année est « la bonne ».

Déjà échaudés, les investisseurs ont mal accueillis l’indicateur principal du jour, à savoir les nouvelles inscriptions au chômage, qui sont ressorties au plus bas depuis fin avril, à 193 000 demandes, nettement en deçà des 215 000 attendus.

« Les actifs risqués (dont les actions) n’ont aucune chance de rebondir vraiment si l’économie continue à montrer de la résilience alors que l’inflation reste sensiblement supérieure au taux de la Fed », a estimé Edward Moya.

Les déclarations de banquiers centraux et les faibles chiffres du chômage ont contribué à faire remonter les taux obligataires, après leur glissade de la veille. Le rendement des emprunts d’État américain à 10 ans est remonté à 3,77 %, contre 3,73 % mercredi.

L’atmosphère a été encore assombrie par l’abaissement de recommandation des analystes de Bank of America visant Apple (-4,91 % à 142,48 dollars). Ils ont cité le ralentissement de la demande, qui a incité la firme à la pomme à revoir à la baisse ses objectifs de ventes d’iPhone pour le second semestre.

Autre ombre au tableau, le gel des embauches chez Meta (-3,67 % à 136,41 dollars), annoncé en interne jeudi par le directeur général Mark Zuckerberg.

De manière générale, le secteur technologique, à la fête mercredi, était de nouveau sanctionné. Alphabet (-2,63 %), Nvidia (-4,05 %) et Tesla (-6,81 %) ont été particulièrement malmenés.

Trois ans après le lancement de la plateforme de jeux vidéo en ligne Stadia, qui permet à ses utilisateurs de jouer sans avoir besoin de console ou d’ordinateur, Google a annoncé jeudi la fermeture définitive du service en janvier.

Occidental Petroleum s’est distingué (-1,14 % à 62,11 dollars) après qu’un document boursier a révélé que Berkshire Hathaway (-0,98 %), la holding de Warren Buffett avait encore augmenté sa participation dans le groupe pétrolier, à 20,9 %.

La chaîne de magasins d’articles ménagers et décoration Bed Bad & Beyond (-4,18 % à 6,19 dollars) a payé la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 28 % et inférieur aux attentes. L’enseigne a défendu sa stratégie de réduction de ses stocks au cours de la période, qui a nécessité des rabais.

Le réseau de pharmacies Rite Aid a dévissé (-28,02 % à 5,06 dollars) après avoir revu à la baisse son objectif de résultat pour l’ensemble de son exercice 2023, qui s’achèvera fin février, citant un affaiblissement de la demande et des difficultés d’approvisionnement.