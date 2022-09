(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi et est parvenue à enchaîner une seconde séance dans le vert, soutenue par les valeurs financières et une moindre appréhension de l’inflation.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 0,61 %, l’indice NASDAQ a pris 0,60 % et l’indice élargi S&P 500, 0,66 %.