(New York) La Bourse de New York a ouvert mardi près de l’équilibre, se montrant hésitante entre un indicateur immobilier américain décevant et de meilleurs résultats qu’attendu dans la grande distribution : le Dow Jones avançait de 0,14 %, le NASDAQ cédait 0,20 %.

Agence France-Presse

Lundi, alors que les indices avaient ouvert en baisse, le Dow Jones avait finalement gagné 0,45 %, à 33 912,44 points, l’indice NASDAQ, à forte coloration technologique, avait pris 0,62 %, à 13 128,05 points, et l’indice élargi NASDAQ, 0,60 %, à 4297,14 points.

Plus de détails à venir.