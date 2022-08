À l’annonce des plus récentes données sur l’indice des prix à la consommation aux États-Unis mercredi, les contrats à terme sur l’indice Dow Jones ont aussitôt bondi de plus de 500 points.

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

À la question de savoir ce qui permettra aux marchés boursiers de retrouver une tendance à la hausse soutenable, il semble bien que l’inflation soit un des facteurs incontournables. À l’annonce des plus récentes données sur l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis mercredi, les contrats à terme sur l’indice Dow Jones ont aussitôt bondi de plus de 500 points. Après une hausse de 1,3 % en juin, la variation de l’indice a été à peu près nulle en juillet. La variation annuelle est passée de 9,1 % à 8,5 %, une baisse un peu plus grande que les attentes des experts qui prévoyaient 8,7 %.

Mais attention, car la partie n’est pas gagnée pour autant. « Non seulement il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour ramener l’inflation à un niveau satisfaisant, mais les risques demeurent orientés à la hausse », prévient Benoit P. Durocher, économiste principal chez Desjardins. Il ne faudrait donc pas s’étonner que la volatilité des marchés boursiers se poursuive pendant encore un bon moment.

Le cours de l’action de Nuvei semblait pourtant en mode reprise, passant de 40 $ à 54 $ depuis le 26 juillet. Mais des propos peu enthousiastes de la direction de l’entreprise lors de la divulgation des résultats financiers du deuxième trimestre, mercredi dernier, ont ébranlé une fois de plus la confiance des investisseurs pour ce fournisseur de solutions de paiement dont le titre touchait 170 $ il y a moins d’un an. La direction mentionne entre autres qu’une inflation plus élevée, la hausse des taux d’intérêt ainsi qu’un ralentissement plus important de l’activité au chapitre des actifs numériques et des cryptomonnaies nuiront aux résultats des prochains trimestres. Plusieurs analystes en ont profité pour charcuter leur cours cible, dont Richard Tse, de la Financière Banque Nationale, qui réduit le sien de 100 $ à 75 $.

Les dirigeants de CAE avaient dressé un portrait plutôt optimiste lors de la journée des investisseurs qu’ils avaient tenue au début du mois de juin. Mais les résultats du plus récent trimestre divulgués la semaine dernière ont surpris les investisseurs, alors qu’ils comportaient un ajustement défavorable de l’ordre de 28,9 millions de dollars aux bénéfices de deux de leurs contrats dans le secteur de la défense. Le cours de l’action a chuté de plus 23 % depuis ce moment. À la mi-séance vendredi, le titre tentait de retrouver un peu d’aplomb. Par ailleurs, ce recul ramène le titre dans une situation favorable sous l’angle de la relation risque/rendement, selon Fadi Chamoun, analyste chez BMO Marchés des capitaux. Il réduit néanmoins son cours cible de 42 $ à 36 $.

Bien que BRP fasse l’objet d’une cyberattaque qui paralyse ses opérations depuis quelques jours, la situation chez le fabricant québécois de véhicules récréatifs ne semble pas inquiéter outre mesure les investisseurs, car le cours de l’action a même progressé cette semaine. C’est que la firme tenait, les 7 et 8 août, son Club BRP 2023 à Salt Lake City, en Utah, où elle présentait ses nouveaux produits. La réaction des participants à l’événement a été enthousiaste et elle démontre que la direction n’a certainement pas chômé durant la pandémie, note Benoit Poirier, analyste chez Desjardins. Il perçoit des occasions de croissance importante à court, à moyen et à long terme.

Savaria divulguait mercredi dernier des résultats trimestriels montrant une solide performance et de bons bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement, selon Frederic Tremblay, analyste chez Desjardins. Le titre de ce chef de file de l’industrie de l’accessibilité a bien réagi à l’annonce des résultats, alors qu’il tente de poursuivre une reprise amorcée le mois dernier à partir d’un bas de 52 semaines.

La fermeté des propos des dirigeants des banques centrales et les décisions qui en ont découlé, ainsi que la perception que le taux d’inflation aurait atteint son sommet, ont permis aux marchés boursiers de clôturer en hausse pour une quatrième semaine consécutive. Ces sujets seront certainement à l’ordre du jour lorsque la Réserve fédérale de Kansas City tiendra, du 25 au 27 août, son réputé symposium annuel à Jackson Hole, au Wyoming, qui réunit de nombreuses personnalités économiques et financières. À suivre.