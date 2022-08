Les marchés mondiaux ébranlés par la visite anticipée de Pelosi à Taïwan

(Londres) Préoccupés par les tensions accrues entre les États-Unis et la Chine, les marchés mondiaux reculaient mardi dans l’attente d’une visite de plus en plus probable, bien que non confirmée, de la représentante des députés américains à Taïwan.