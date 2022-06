Le PDG de Power Corporation et un membre du conseil d’administration ont acheté cette semaine pour un total de près de 2 millions de dollars d’actions du conglomérat financier montréalais.

Richard Dufour La Presse

Le grand patron, Jeffrey Orr, a acheté mardi un bloc de 25 000 actions. Il a payé un prix unitaire de 33,69 $, selon ce qu’indique un document déposé auprès des autorités boursières.

Pierre Beaudoin, administrateur, a de son côté acheté mardi un bloc de 29 600 actions. Il a lui aussi payé un prix unitaire de 33,69 $. Président du conseil d’administration de Bombardier, Pierre Beaudoin est membre du conseil d’administration de Power Corporation depuis 2005.

L’action de Power Corporation a touché la semaine dernière un creux des 52 dernières semaines à 32,60 $ à la Bourse de Toronto. Power Corporation détient notamment d’importantes participations dans la Financière IGM et la Great-West.

Voici quelques autres récentes transactions d’achat ayant retenu notre attention :

Des acheteurs chez GDI

Deux hauts dirigeants de GDI viennent d’acheter pour un total d’environ 235 000 $ d’actions du spécialiste montréalais de la gestion et de l’entretien immobilier. Craig Stanford a acheté le 7 juin un bloc de 1500 actions, une transaction d’une valeur approximative de 75 000 $. Jocelyn Trottier a de son côté acheté le 17 juin 3600 actions. L’action de GDI s’est repliée depuis son sommet de 60 $ atteint l’été dernier.

Des patrons achètent du Knight

Les deux principaux dirigeants de Thérapeutique Knight viennent d’acheter pour 200 000 $ d’actions de la pharmaceutique montréalaise. Le fondateur et président du conseil, Jonathan Goodman, a acheté le 16 juin 20 000 actions, alors que la PDG Samira Sakhia a acheté le 20 juin 19 455 actions. Le titre de Knight oscille près de son prix plancher depuis le début de l’année.

Un dirigeant achète du Saputo

Un membre de la direction de Saputo vient d’acheter pour près de 100 000 $ d’actions du transformateur laitier montréalais. Haig Poutchigian, vice-président principal aux finances, a acheté le 14 juin 3329 actions au prix unitaire de 27,03 $. Le titre de Saputo est en forte baisse depuis son sommet de 2017, mais en rebond depuis son plancher de 24,61 $ atteint le mois dernier.

Une fiducie achète du Supremex

Plus important actionnaire de Supremex, la fiducie du défunt homme d’affaires et entrepreneur américain Jerry Zucker vient d’acheter pour environ 130 000 $ d’actions du fabricant montréalais d’enveloppes, de boîtes à pizza et autres produits d’emballage. La fiducie a acheté le 17 juin 39 000 actions au prix unitaire de 3,40 $. Cette fiducie détient une participation de plus de 23 % dans Supremex.

Un acheteur chez Uni-Sélect

Un membre de la direction d’Uni-Sélect vient d’acheter pour environ 135 000 $ d’actions du fournisseur de pièces d’auto de Boucherville. Le président et chef de l’exploitation de l’unité d’affaires FinishMaster, Mike Sylvester, a acheté un total de 5000 actions au cours des séances des 13 et 14 juin. L’action d’Uni-Sélect s’est repliée depuis son sommet de 33 $ atteint en avril.

Un administrateur achète du Transcontinental

Un membre du conseil d’administration de Transcontinental a acheté cette semaine un bloc d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans l’emballage souple et l’impression. Nelson Gentiletti a acheté mercredi 3000 actions au prix unitaire de 15,35 $. L’action de Transcontinental a touché en mai son plus bas niveau des 52 dernières semaines à 14,60 $.

Des initiés achètent de l’iA Groupe financier

Deux dirigeants d’iA Groupe financier viennent d’acheter pour un total d’environ 150 000 $ d’actions de l’entreprise autrefois connue sous le nom d’Industrielle Alliance. Membre du conseil, Suzanne Rancourt a acheté le 13 juin 900 actions au prix unitaire de 61,70 $, alors que Sean O’Brien, vice-président exécutif d’iA Gestion de patrimoine, a acheté le 14 juin 1500 actions au prix unitaire de 62,17 $. L’action d’iA Groupe financier a touché le mois dernier un creux des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.