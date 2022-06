Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

La participation totale de Bill Gates dans la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a glissé sous la barre des 10 % durant la seconde moitié du mois de mai. Il n’est donc plus tenu de révéler ses transactions sur le titre du transporteur ferroviaire montréalais à moins que sa participation ne repasse à plus de 10 %.

Son holding privé Cascade Investment a vendu 13 millions d’actions du CN en mai alors que la fondation dont il est cofiduciaire avec son ex-femme a vendu un total de 2,5 millions d’actions le mois dernier.

Bill Gates demeure le plus important actionnaire du CN par l’entremise de Cascade, qui détient 54 millions d’actions (7,82 % des actions), et de sa fondation, qui en contrôle 10,3 millions (1,49 % des actions en circulation).

Bank of America a modifié en début de semaine sa recommandation sur le titre du constructeur montréalais de simulateurs de vol CAE. L’analyste Ronald Epstein ne recommande plus de vendre l’action. Il ne suggère toutefois toujours pas de l’acheter.

Les dirigeants de BRP seront à Orlando, en Floride, cette semaine pour rencontrer des investisseurs et tenter d’améliorer la visibilité pour ainsi rassurer actionnaires et analystes. Ils y présenteront en milieu de semaine une mise à jour du plan quinquennal et des cibles financières du constructeur de véhicules récréatifs de Valcourt. Des informations additionnelles entourant le lancement de nouveaux produits, comme la moto électrique, sont aussi attendues.

Le gestionnaire d’actifs montréalais Van Berkom et Associés vient de révéler aux autorités boursières avoir abaissé de façon significative sa participation dans Logistec. La vente d’actions de l’entreprise montréalaise de services maritimes et environnementaux le mois dernier a fait reculer à 8,6 % la participation de Van Berkom dans Logistec en date du début juin. Cette participation s’élevait à 13,7 % en septembre dernier lorsque Van Berkom avait précédemment précisé son investissement dans Logistec.

Une administratrice du CN a acheté cette semaine 400 000 $ en actions du transporteur ferroviaire montréalais. Susan Jones a acheté mardi ses toutes premières actions de l’entreprise. Elle a payé un prix unitaire de 145,64 $. Susan Jones s’est jointe au conseil d’administration le mois dernier.

Ne faites pas le saut lundi en consultant la cote boursière de Bombardier. L’action du constructeur montréalais de jets d’affaires vaudra près d’une trentaine de dollars puisque le regroupement des actions précédemment annoncé entre en vigueur lundi. Cette opération réduit le nombre d’actions en circulation, mais ne change rien à la valeur de l’entreprise.

Un regroupement des actions de Neptune doit aussi se concrétiser lundi. L’entreprise de Laval vient d’annoncer l’abandon de ses activités liées au cannabis pour se concentrer uniquement sur des produits de consommation courante (aliments bios, vitamines, suppléments, etc.).

Un haut dirigeant de Dorel vient d’acheter pour un peu plus de 100 000 $ d’actions du fabricant montréalais de meubles et de sièges d’auto pour enfants. Vice-président directeur aux ventes et au marketing, Jeffrey Segel a acheté un total de 15 000 actions entre le 1er et le 6 juin.

Les titres québécois de Boralex et de Produits forestiers Résolu ont touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à Toronto. À l’opposé, SNC-Lavalin, Stingray, Lassonde et Neptune ont tous touché un plancher des 52 dernières semaines.