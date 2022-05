Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, le plus échangé, a cédé 2,42 % pour finir à 104,97 dollars.

Photo Mead Gruver, archives Associated Press

(New York) Les cours du pétrole ont reculé mardi, dans un marché toujours préoccupé par le ralentissement de la demande, en particulier en Chine, qui pourrait être accentué par un resserrement brutal de la politique de la banque centrale américaine.

Agence France-Presse

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en juin, a lui perdu 2,62 % pour clôturer à 102,41 dollars.

Les opérateurs n’ont d’yeux que pour la Chine, où le confinement massif se prolonge à Shanghai, tandis que Pékin reste sous surveillance étroite, même si, dans les deux villes, les nouveaux cas tendent à diminuer.

Mardi, l’agence de notation Fitch a révisé à la baisse d’un demi-point de pourcentage son estimation de croissance pour la Chine en 2022, à 4,3 % contre 4,8 %, pour prendre en compte l’effet des récents confinements mais aussi le fait que, selon elle, les autorités ne renonceront pas à leur politique « zéro COVID-19 » avant le courant de l’an prochain.

« Avec la remontée des taux d’intérêt, l’inflation, les problèmes d’approvisionnement, il y a davantage d’inquiétudes qu’au-delà de la Chine, la croissance économique ne soit plus faible que ce qui était anticipé il y a encore quelques semaines », explique Michael Lynch, président du cabinet Strategic Energy & Economic Research (SEER).

La décision de la Fed, qui devrait remonter mercredi son principal taux directeur d’un demi-point de pourcentage (à entre 0,75 % et 1 %), « pourrait avoir un impact sur le marché » et saper un peu plus les cours, selon Bart Melek, de TD Securities.

« Les gens redoutent que ces effets sur l’économie ne réduisent la demande à partir de cet été, qu’elle soit très affaiblie », décrit Michael Lynch.

Pour lui, le projet d’embargo de l’Union européenne sur le pétrole russe et ses dérivés, qui devait être soumis aux pays membres mardi, pesait peu sur le marché. « Il semble que cela sera très étalé dans le temps », a-t-il argué, « donc cela n’influence pas les prix aujourd’hui ».

Selon Bart Melek, les opérateurs étaient, en revanche, sensibles au probable relèvement, jeudi, d’environ 400 000 barils par jour en juin par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés de l’accord OPEP+.

Selon l’agence Bloomberg, l’OPEP+ n’est parvenue à augmenter sa production que de 10 000 barils par jour en avril, alors qu’elle en promettait 400 000, faute de capacités suffisantes de nombre de ses membres.

Pour autant, « on ne regarde pas le passé, mais l’avenir », a prévenu Bart Melek, et la poursuite du calendrier de hausses mensuelles, même non tenu, est un facteur d’affaiblissement des prix, selon lui.