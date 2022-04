(New York) La Bourse de New York a inversé la tendance lundi et évité une troisième séance de baisse consécutive, aidée par une chasse aux bonnes affaires et la santé de l’économie américaine.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 0,70 %, l’indice NASDAQ a pris 1,29 % et l’indice élargi S&P 500, 0,57 %.

Plus de détails à venir.