Photo Courtney Crow, Associated Press

(New York) La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, une semaine écourtée par le vendredi férié, alors que les taux obligataires ont vivement grimpé traduisant les inquiétudes quant à l’inflation et les taux d’intérêt.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice Dow Jones a lâché 0,33 % à 34 450,84 points. Le NASDAQ, dont les valeurs technologiques sont très sensibles aux taux d’intérêt, a plongé de 2,14 % à 13 351,08 points. Le S&P 500 a lâché 1,21 % à 4392,62 points.