L’abolition récente des commissions à la Banque Nationale et chez Desjardins semble avoir eu un impact sur l’inscription de nouveaux clients.

Richard Dufour La Presse

« Nous connaissons nos meilleurs mois depuis notre lancement en termes d’acquisition de nouveaux clients », lance Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage Direct.

La filiale de courtage en ligne de la Banque Nationale est devenue l’été dernier le premier courtier affilié à une grande banque canadienne à offrir la gratuité, c’est-à-dire des transactions à zéro commission.

Lancée le 23 août, cette nouvelle tarification sur les actions et fonds négociés sur les marchés nord-américains a été égalée dès le mois suivant par Disnat, filiale de Desjardins.

Pour la période allant de septembre à la fin de janvier, Banque Nationale Courtage Direct soutient avoir ouvert plus de deux fois plus de comptes pour de nouveaux clients et avoir enregistré 40 % plus de transactions que pour les cinq mois équivalents un an plus tôt.

PHOTO TIRÉE DE LINKEDIN Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage Direct

Janvier 2022 a été meilleur que janvier 2021, autant pour les ouvertures de comptes que pour le volume de transactions. On est très heureux d’avoir pris la décision d’y être allés avec cette nouvelle tarification. Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage Direct

Comment expliquer ces chiffres ? Est-ce l’engouement du marché ou l’abolition des frais de commission ? « Impossible de dire avec certitude », répond Claude-Frédéric Robert. Mais possiblement un mélange des deux, croit-il.

« La nouvelle tarification peut avoir continué à générer un certain enthousiasme pour le courtage, mais je ne peux me prononcer davantage sur la cause de l’engouement observé », précise-t-il.

Il est encore trop tôt pour savoir, selon Claude-Frédéric Robert, car les plus récentes parts de marché de l’industrie n’étaient pas encore disponibles au moment de réaliser ce reportage.

Pareil chez Desjardins, recul à la BMO

Chez Desjardins, l’élimination des commissions a été effective le 13 septembre. Une hausse moyenne de 38 % du nombre de nouveaux clients a été enregistrée en septembre et en octobre comparativement à la même période un an plus tôt, indique le vice-président et directeur général de Desjardins Courtage en ligne, Marc Girard.

PHOTO FOURNIE PAR MARC GIRARD Marc Girard, vice-président et directeur général de Desjardins Courtage en ligne

« Depuis lors, on est revenus à la courbe normale », dit-il en précisant que le courtage en ligne demeure un segment en croissance. À preuve, il indique que la firme de recherche spécialisée dans les services financiers Investor Economics projette une croissance de 7,4 % par année pour ce secteur jusqu’en 2030.

À la BMO, où les frais de la filiale Ligne d’action s’élèvent à 9,95 $ par opération, la demande et les volumes de transactions ont connu un ralentissement le mois dernier comparativement à janvier 2021, un mois où le phénomène des actions mèmes (Gamestop, AMC, BlackBerry, etc.) avait moussé le volume d’activités.

Les ouvertures de nouveaux comptes sont en baisse de 50 %, tandis que l’activité de négociation est en baisse de 35 %. Sabrina Della Fazia, chef nationale des ventes et placements numériques chez BMO Ligne d’action

Malgré le récent ralentissement de l’activité, Sabrina Della Fazia remarque une dynamique à la hausse par rapport aux niveaux prépandémie.

« Les ouvertures de nouveaux comptes en janvier 2022 sont supérieures de 48 % par rapport à janvier 2019, tandis que les activités de négociations ont augmenté de 30 %. »

Évènements extraordinaires

Desjardins Courtage en ligne indique par ailleurs que la courbe des nouveaux clients sur cinq ans, de janvier 2017 à janvier 2022, est « nettement » influencée ponctuellement par des évènements extraordinaires qui entraînent de la volatilité sur les marchés.

L’organisation fait référence, par exemple, à l’anticipation de la légalisation du cannabis en 2018, où les investisseurs avaient des attentes très élevées quant aux bénéfices potentiels que laissaient miroiter des entreprises de production de cannabis cotées en Bourse, une bulle qui s’est rapidement dégonflée.

Le début de la pandémie en 2020 est un autre moment marquant avec le confinement qui accorde plus de temps et d’épargne pour l’investissement autonome.

De nombreux investisseurs ont décidé d’entrer dans le marché pour saisir des occasions dans divers secteurs de l’économie touchés par la pandémie.

Le phénomène Reddit au début de l’année dernière a aussi été porteur alors que nombre de personnes ont voulu participer à la saga opposant de petits investisseurs aux géants de Wall Street.

Les frais de commission ont toujours représenté une source importante de revenus. En les éliminant en août dernier, Banque Nationale Courtage Direct devait se tourner vers les dépôts, les taux de change et les frais annuels pour générer des revenus.