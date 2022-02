Guerre en Ukraine

Le pétrole propulsé à plus de 100 $ US le baril

(Londres) Les prix du pétrole s’enflammaient jeudi, l’attaque aérienne et terrestre de l’armée russe contre l’Ukraine propulsant brièvement le baril de WTI américain à plus de 100 dollars, et celui de Brent à plus de 105 dollars, une première depuis 2014.