(Toronto) Les marchés boursiers nord-américains ont clôturé en baisse mercredi, les trois grands indices américains s’enfonçant en territoire de correction, pendant que le cours du pétrole brut continuait de grimper en raison des tensions en Ukraine.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu 163,65 points pour terminer la séance avec 20 744,17 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a reculé de 464,85 points à 33 131,76 points. L’indice élargi S&P 500 a perdu 79,26 points à 4225,50 points, tandis que l’indice composé du NASDAQ a cédé 344,03 points, soit 2,6 %, à 13 037,49 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 78,63 cents US, en hausse par rapport à celui de 78,47 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 19 cents US à 92,10 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel s’est apprécié de 13,2 cents US à 4,59 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a progressé de 3,00 $ US à 1910,40 $ US l’once et celui du cuivre a rendu 2,7 cents US à 4,48 $ US la livre.