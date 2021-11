(New York) La Bourse de New York a terminé le mois de novembre en forte baisse mardi, ébranlée par les inquiétudes autour du variant Omicron et par les propos fermes du patron de la Fed sur l’inflation et la politique monétaire.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice Dow Jones a perdu 1,86 % à 34 483,99 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a abandonné 1,55 % à 15 537,69 points et le S&P 500 a lâché 1,90 % à 4566,97 points.

Sur le mois, l’indice des valeurs vedettes a perdu plus de 3 %.

Plus de détails à venir.