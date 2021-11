(Paris) Les Bourses et le pétrole reculaient mardi face à l’avancée du variant Omicron qui fait craindre de nouvelles mesures de restriction à court terme, brisant la dynamique de reprise économique.

Agence France-Presse

Après un modeste rebond lundi, les places européennes et Wall Street repiquaient du nez. Vers 9 h 50, à New York, le Dow Jones cédait 0,93 %, le S&P 500 0,61 % et le NASDAQ 0,11 %.

Les indices européens réduisaient leurs pertes par rapport à un début de séance profondément ancré dans le rouge : Paris lâchait 0,45 %, Francfort 0,42 %, Londres 0,39 % et Milan 0,30 %.

« Omicron jette une ombre sur cette fin d’année puisque la structure du virus pourrait résister aux vaccins existants, même si on manque de données fiables sur le sujet », commente César Perez Ruiz, responsable des investissements de Pictet Wealth Management.

De plus en plus de pays rapportent avoir détecté la nouvelle souche parmi les tests effectués sur leur sol.

De plus, des déclarations ont attisé les craintes des investisseurs : le patron de Moderna (dont l’action perdait 5,65 % vers 9 h 50) a estimé dans le Financial Times que les vaccins existants contre la COVID-19 seraient moins efficaces contre le variant Omicron. De son côté, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a affirmé que l’évolution actuelle de la situation sanitaire présentait des risques pour l’économie.

Il faudra plusieurs semaines avant d’obtenir des données fiables sur la létalité et la contagiosité du nouveau variant.

L’aversion au risque se traduisait classiquement sur le marché de la dette des États, par un taux américain à dix ans en baisse, à 1,43 % contre 1,53 % à la clôture de la veille, mais aussi par la progression de la volatilité et le repli des matières premières.

Le reconfinement en Autriche et des signaux d’un possible relèvement des taux directeurs plus tôt que prévu aux États-Unis avaient déjà fragilisé les marchés boursiers la semaine dernière, alors à des niveaux étincelants, avant même l’apparition d’Omicron.

L’explosion des prix continue aussi de tarauder les investisseurs : l’inflation aux États-Unis est au plus haut depuis 31 ans et celle en zone euro a atteint un niveau record en novembre, à 4,9 % sur un an, du jamais vu depuis plus de 20 ans.

Tout cela « nous amène à parler des banques centrales et de ce qu’elles ont l’intention de faire si les pays sont contraints d’imposer des restrictions strictes et des confinements », anticipe Craig Erlam, analyste d’Oanda.

Dans ce contexte, les investisseurs scruteront les déclarations du président de la Fed Jerome Powell et de la secrétaire au Trésor Janet Yellen devant la commission bancaire du Sénat américain dans la journée.

Inditex en baisse après la nomination de Marta Ortega

L’action du groupe d’habillement abandonnait 5,80 % à 27,95 euros à Madrid après la nomination de Marta Ortega, fille du multimilliardaire espagnol Amancio Ortega, à la tête du groupe propriétaire de la marque Zara.

Volvo Cars optimiste

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars a souffert de l’effet des pénuries d’approvisionnement en semi-conducteurs au troisième trimestre, mais affirme que la situation s’est améliorée au début du quatrième trimestre. À Stockholm, l’action prenait 7,15 % à 73,42 couronnes suédoises.

Le pétrole rechute, la reprise du dollar et du bitcoin s’essouffle

Les cours du pétrole chutaient alors que les inquiétudes pour la demande se précisent après l’apparition du nouveau variant, dans un marché nerveux à deux jours du sommet de l’OPEP+.

Vers 9 h 45, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier, dont c’est le dernier jour de cotation, perdait 3,55 % à 70,83 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le même mois tombait de 3,25 % à 67,73 dollars.

L’euro, qui avait légèrement baissé lundi après avoir gagné près de 1 % par rapport au billet vert vendredi, reprenait 0,69 % à 1,1370 dollar.

Le bitcoin était stable (-0,19 %) à 58 250 dollars après avoir profité du rebond général des marchés la veille.