L’indice Dow Jones grignotait 0,02 % et le S & P 500 grappillait 0,03 % vers 10 h 40. Le NASDAQ avançait de 0,19 %.

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York stagne mardi, quasi immobile après une mauvaise surprise du côté de l’inflation aux États-Unis, les prix de gros ayant augmenté plus que prévu en avril.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones grignotait 0,02 % et le S & P 500 grappillait 0,03 % vers 10 h 40. Le NASDAQ avançait de 0,19 %.

La veille, dans un marché atone, le Dow Jones avait cédé 0,21 %, à 39 431,51 points, interrompant huit séances positives d’affilée. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, avait pris 0,29 % à 16 388,24 points et le S&P 500 avait stagné (-0,02 %) à 5221,42 points.

Publiés mardi, les prix à la production (indice PPI) aux États-Unis ont accéléré en avril plus rapidement que ne l’anticipaient les marchés, à +0,5 % sur le mois contre +0,1 % en mars (chiffre révisé en baisse) et +0,3 % prévu. Sur un an, les prix de gros ont progressé de 2,2 % en avril, contre 2,1 % en mars.

Ces chiffres rendaient les investisseurs « méfiants » à la veille de la publication de l’indice d’inflation américaine générale CPI, a souligné Chris Low de FHN Financial.

« L’indice PPI a surpris à la hausse », a reconnu Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE, dans une note. « Associées à une inflation CPI persistante, les données soutiennent l’idée de la Réserve fédérale que les taux doivent rester élevés plus longtemps qu’attendu initialement », a-t-elle souligné.

Mais dans le même temps, les investisseurs gardaient leur sang-froid, se concentrant sur le fait que les données du PPI du mois de mars ont été révisées en baisse, compensant l’accélération d’avril.

L’indice CPI des prix à la consommation pour avril sera publié mercredi. Une hausse mensuelle de 0,4 % contre 0,3 % est attendue et de 3,4 % contre 3,5 % sur un an.

Les taux obligataires à dix ans reculaient à 4,45 %, contre 4,48 %.

Du côté des valeurs, la frénésie autour de l’action virale (« meme stock ») GameStop se poursuivait pour la deuxième séance de suite. Le titre des magasins de jeux vidéo s’envolait de 65 % après déjà +74 % la veille, porté par la spéculation de petits porteurs comme lors des turbulences à Wall Street en 2021.

Suivaient les suspects habituels tels les titres des cinémas AMC (+84 %) ou même BlackBerry (+14,8 %). Ces actions avaient déjà fait partie de la rébellion début 2021 des petits porteurs en ligne contre les fonds d’investissement, qui parient à la baisse sur des entreprises à l’avenir incertain.

AMC profitait aussi d’avoir pu lever 250 millions de dollars d’argent frais en cédant de nouvelles actions, selon un document déposé aux autorités boursières de la SEC lundi.

Reddit, la plateforme de forums récemment entrée en Bourse, qui est largement utilisée par les boursicoteurs en ligne pour mener des achats concertés d’actions virales, grimpait de 3,35 %.

Ailleurs à la cote, Amazon chutait de 1,35 % après avoir annoncé le départ surprise du patron de la filiale d’informatique à distance (cloud) AWS. Adam Selipsky sera remplacé par Matt Garman, aujourd’hui responsable des ventes et du marketing au sein d’AWS.

Les titres de la chaîne de bricolage Home Depot cédaient 1,16 % après l’annonce de ventes trimestrielles en repli de 2,3 % sur un an, montrant que le consommateur ralentit un peu ses dépenses.

Dans la distribution également, les titres cotés à New York du géant chinois Alibaba plongeaient de 7,11 %, alors que son bénéfice a fondu de 86 % au quatrième trimestre.

Alphabet (Google) prenait 0,37 % malgré l’ouverture d’une enquête de l’autorité de la sécurité routière sur ses taxis électriques autonomes Waymo, après plusieurs incidents.

Les constructeurs de véhicules électriques avaient le vent en poupe, de Tesla (+2,76 %) à Rivian (+5,60 %) en passant par Lucid (+13 %) alors que l’administration Biden va infliger des droits de douane supplémentaires sur 18 milliards de dollars de produits technologiques chinois, dont des voitures électriques et des batteries.