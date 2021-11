(Toronto) La Bourse de Toronto chutait de près de 500 points, vendredi en début d’après-midi, alors que le cours du pétrole brut plongeait de plus de 10 % et que les marchés boursiers américains retraitaient avec les craintes liées à la découverte d’un nouveau variant du virus de la COVID en Afrique du Sud.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois rendait 495,78 points à 21 117,40 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a clôturé en baisse de 905,04 points à 34 899,34 points, au terme d’une séance écourtée au lendemain du congé de la Thanksgiving. L’indice élargi S&P 500 a perdu 106,84 points à 4594,62 points, tandis que l’indice composé du NASDAQ a retraité de 353,57 points à 15 491,66 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 78,33 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 79,03 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a plongé de 9,54 $ US à 68,85 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel a avancé de 21 cents US à 5,32 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a gagné 1,50 $ US à 1785,80 $ US l’once et celui du cuivre a perdu 16 cents US à 4,31 $ US la livre.