(New York) Les marchés boursiers ont amorcé une reprise de souffle lundi, dans l’attente de chiffres sur l’inflation américaine, ce qui n’a pas empêché Wall Street de signer de nouveaux records.

Agence France-Presse

En Europe, l’optimisme a été mesuré : Paris a grappillé 0,10 % et signé de nouveaux records en séance et à la clôture, détrônant ceux de vendredi. Londres et Francfort ont toutes deux lâché 0,05 %.

À la Bourse de New York, les trois principaux indices ont signé de nouveaux records. Le Dow Jones a avancé de 0,29 %, le S&P 500 de 0,09 % et le NASDAQ de 0,07 %.

Les marchés se mettent en position d’attente ce lundi avant la publication de l’indice des prix à la production (PPI) et de l’indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis mardi et mercredi.

S’il est considéré que les liquidités des banques centrales vont rester abondantes pendant un moment, une inflation trop élevée pourrait inciter ces dernières à relever leurs taux directeurs plus tôt que prévu.

La Banque centrale américaine (Fed) a indiqué mercredi entamer la réduction de ses achats d’actifs en novembre comme s’y attendaient les marchés.

La Fed pourrait toutefois commencer à relever ses taux directeurs « d’ici fin 2022 » si l’économie reste sur sa trajectoire, a affirmé lundi son vice-président Richard Clarida, tout en écartant une hausse à très court terme.

« Malgré la prudence affichée par Jerome Powell (président de la Fed) mercredi dernier, le marché est resté ancré sur son idée d’une hausse des taux qui pourrait intervenir dès l’été prochain », estime Vincent Manuel, directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt des États sont remontés légèrement après leur forte chute en fin de semaine dernière. Le taux à 10 ans américain s’établissait à 1,49 %, contre 1,45 % à la clôture de vendredi.

Pour Vincent Manuel, l’adoption par le Congrès américain du vaste plan d’investissements dans les infrastructures voulu par le président Joe Biden est également un moteur de hausse du marché américain, grâce à « la perspective d’un regain d’activité ».

Les voyages reprennent aux États-Unis

Regonflés par la réouverture des frontières américaines aux voyageurs vaccinés, les titres des compagnies aériennes ont été bien orientés comme Delta Air Lines (+0,81 %), United Airlines (+0,76 %) et American Airlines (+1,97 %).

Tesla : les Twittos ont parlé

Le titre du fabricant de voitures électriques Tesla a perdu 4,84 % à 1162,94 dollars à Wall Street, bousculé par son patron Elon Musk qui, après avoir sollicité ses abonnés sur Twitter, s’est engagé à vendre 10 % de ses parts.

Google valorisé 2000 milliards

Google ou plutôt sa maison mère Alphabet a fait parler de lui après avoir tutoyé en séance une capitalisation historique de 2000 milliards de dollars, alors que son titre grimpait pour la première fois à 3000 dollars.

L’action a finalement terminé à 2987,03 dollars grappillant 0,07 %.

Bouygues paie cher Equans

Bouygues a finalement été choisi par Engie (-0,22 % à 12,74 euros) pour lui céder Equans, son entité de services techniques dans l’énergie, une opération d’un montant de 7,1 milliards d’euros qui devient la plus importante de l’histoire du groupe de BTP.

L’action Bouygues a chuté de 5,82 % à 33,52 euros en raison du montant élevé de l’opération et d’interrogations sur l’intégration d’Equans au sein du groupe.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les cours du pétrole ont continué lundi de se remettre de l’accès de faiblesse de la semaine passée, nourris par la décision de l’OPEP+ d’augmenter sa production, l’adoption du vaste plan d’investissements dans les infrastructures aux États-Unis et une augmentation des tarifs d’Aramco vers l’Asie.

Le cours du baril américain de WTI a gagné 0,81 % à 81,93 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord a pris 0,83 % à 83,43 dollars à Londres.

L’euro a entamé un rebond (+0,16 % à 1,1585 dollars vers 19 h 15 GMT) face au billet vert, après avoir atteint un plus bas en 15 mois vendredi en cours de séance.

Le bitcoin évoluait autour de son plus haut historique, grimpant de 5 % à 66 300 dollars.