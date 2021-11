Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

Beaucoup d’analystes recommandaient déjà l’action de Lightspeed avant la chute de 28 % enregistrée jeudi. Ils sont maintenant plus nombreux encore.

Paul Steep, de la Scotia, suggère depuis vendredi l’achat du titre du fournisseur montréalais de solutions infonuagiques pour commerçants. « Il y a une opportunité à court terme puisque la direction prévoit continuer de générer de la croissance, estime-t-il. Le ratio risque-rendement semble favorable au lendemain de la chute du titre. » Il prévient cependant que l’action risque de demeurer hautement volatile pour un certain temps.

Dans une note également publiée vendredi, Daniel Chan, de la TD, affirme que le titre est survendu et inscrit Lightspeed sur la liste des meilleures idées de placement de la TD. « Le titre se négocie avec un multiple inférieur à celui que le marché lui accordait avant la pandémie, alors que la pandémie a accéléré la croissance du commerce électronique », écrit-il. Les fournisseurs de solutions liées au commerce électronique, comme Lightspeed, devraient bénéficier d’un multiple d’évaluation supérieur à ce qu’il était avant la pandémie.

Ils sont dorénavant 12 analystes sur 14 à recommander l’achat du titre de Lightspeed.

* * *

Brian Morrison, de la TD, a retiré vendredi le titre de Gildan de la liste des meilleures idées de placement de la TD au lendemain de la présentation de résultats largement supérieurs aux attentes par le fabricant montréalais de t-shirts et de chaussettes. Le titre de Gildan a gagné 7 % jeudi et l’appréciation de l’action ne justifie plus de maintenir Gildan sur l’« Action List Buy », selon lui.

* * *

Bank of America a amorcé vendredi un suivi officiel des activités de Nuvei en recommandant l’achat du titre du fournisseur montréalais de solutions de paiement. L’analyste Jason Kupferberg fixe sa cible initiale sur 12 mois à 145 $ US. Ils sont désormais 12 analystes sur 14 à proposer l’achat de ce titre.

* * *

La poursuite intentée par Québecor contre Rogers concernant le développement de leur réseau sans-fil commun au Québec et dans la région d’Ottawa jette un nouvel éclairage sur la décision des deux entreprises de développer des réseaux parallèles indépendants. La poursuite fait craindre à l’analyste Jérôme Dubreuil, de Desjardins, que les dépenses plus importantes dans le sans-fil depuis le début de l’année ne se poursuivent au cours des prochains trimestres. Son collègue Jeff Fan, de la Scotia, croit de son côté que la poursuite est une façon de faire revenir Rogers à la table de négociations.

* * *

Impressionné par l’exécution du plan de redressement de Bombardier depuis le début de la pandémie, Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, a ramené vendredi sa recommandation à « achat » sur le titre de l’entreprise. « J’applaudis l’approche disciplinée des dirigeants concernant l’allure de la production, ce qui devrait permettre d’améliorer les marges. Le ratio risque-rendement est suffisamment attrayant pour recommander l’achat. »

* * *

La CIBC a retiré en début de semaine sa recommandation d’achat sur le titre du producteur de cannabis de Gatineau Hexo. « Les craintes entourant le bilan augmentent et l’incapacité de la direction à répondre à ces préoccupations fait redouter une nouvelle émission d’actions », souligne John Zamparo. « Je crois que le titre se relèvera éventuellement, mais un important repli est possible avant ça. Il est préférable d’attendre d’avoir une meilleure idée de ce qu’il adviendra du bilan avant de devenir plus constructif. »

* * *

L’épicier en ligne montréalais Marché Goodfood a commencé lundi la livraison express sur demande (en 1 heure) à Toronto. L’analyste Martin Landry, de Stifel GMP, ne sait pas dans combien de marchés ce service peut être viable, mais voit néanmoins d’un bon œil l’initiative qui aide à faire une percée dans le marché de 20 milliards qu’est l’épicerie en ligne au pays. « Compte tenu de la taille de ce marché, Goodfood n’a pas besoin de capturer une grande part de marché pour augmenter ses revenus de façon significative. L’action est attrayante puisque l’expansion des activités dans le secteur de l’épicerie demeure peu escomptée. »

* * *

Les titres québécois de CAE, Gildan, iA Groupe financier, Cominar et Banque Nationale ont atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à Toronto. À l’opposé, ceux de mdf commerce, Dialogue, Saputo, Neptune et Hexo viennent de toucher un plancher des 52 dernières semaines.

* * *

L’entreprise montréalaise de télémédecine Dialogue publiera mardi ses résultats trimestriels et David Kwan, de la TD, s’attend à ce que la croissance « exceptionnelle » se poursuive. Il croit que le consensus continue de mal escompter les investissements réalisés pour générer de la croissance. « Le titre me semble (très) survendu », écrit-il dans une note publiée en milieu de semaine. Le repli des titres de télémédecine est lié aux inquiétudes entourant les perspectives d’après-pandémie et ces craintes sont exagérées, selon lui.