(Toronto) La Bourse de Toronto a terminé la semaine sur un nouveau record, profitant de la publication d’un solide rapport sur le marché de l’emploi, de la hausse du cours du pétrole brut et de la publication de résultats trimestriels positifs dans le secteur de l’énergie.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a grimpé de 113,69 points pour terminer la séance avec 21 455,82 points.

Le pétrole repasse en haut de 80 $

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 80,31 cents US, en baisse par rapport à celui de 80,33 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a rebondi de 2,46 $ US à 81,27 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel a perdu 2 cents US à 5,52 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a grimpé de 23,30 $ US à 1816,80 $ US l’once et celui du cuivre s’est apprécié de 2 cents US à 4,34 $ US la livre.