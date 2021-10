PHOTO MARK LENNIHAN, ASSOCIATED PRESS

Le NASDAQ et le S&P 500 atteignent de nouveaux records

(New York) La Bourse de New York a conclu en solide hausse jeudi, portée par des résultats d’entreprises encourageants, le NASDAQ, où se concentrent les valeurs technologiques, et l’indice élargi S&P 500 atteignant de nouveaux records.

Agence France-Presse

Selon des résultats définitifs à la clôture, l’indice Dow Jones a gagné 0,68 % à 35 730,48 points. Le NASDAQ a grimpé de 1,39 % à un nouveau sommet, 15 448,12 points. L’indice élargi S&P 500, en progrès de 0,98 %, a aussi atteint un record à 4596,42 points.

Les onze secteurs du S&P 500 sont restés dans le vert, avec l’immobilier (+1,47 %) en tête suivi des fabricants des produits de grande consommation (+1,37 %), des titres industriels (+1,29 %) et des technologies d’information (+1,06 %).

Déjà en hausse depuis le début de la séance, l’action Facebook (+1,51 % à 316,92 dollars) a accéléré lorsque le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé qu’il changeait de nom pour sa maison mère, qui va désormais s’appeler « Meta » et être cotée en Bourse sous le symbole MVRS (pour métavers).

Dans l’anticipation de l’annonce de ses résultats trimestriels, Apple a gagné 2,50 % à 152,57 dollars.

Le géant du commerce électronique Amazon, qui a conclu en hausse de 1,59 % à 3446,57 dollars, perdait le double (-3,89 %) dans les échanges électroniques après la clôture. Le groupe de Jeff Bezos a déçu le marché avec l’annonce, après la séance, d’un bénéfice net divisé par deux au 3e trimestre.

Du côté des indicateurs, « un calendrier mitigé a montré une première estimation du PIB du 3e trimestre bien en deçà des estimations », relevaient les analystes de Schwab.

La croissance américaine de juillet à septembre, grippée par la propagation du virus Delta, a fortement décéléré à 2 % en rythme annualisé alors que les analystes s’attendaient à 2,4 %.

« Le PIB nous a dit ce que nous savions déjà, que l’économie a considérablement ralenti au 3e trimestre », a affirmé Ryan Detrick, stratégiste en chef pour LPL Financial.

« La bonne nouvelle est que nous prévoyons que les prochains trimestres compensent largement le ralentissement alors que la situation liée à la COVID-19 continue de s’améliorer », a-t-il ajouté.

Le moral des investisseurs est conforté par les « signes actuels » favorables du marché du travail, notaient les analystes de Schwab.

Pour la quatrième semaine d’affilée, les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ont diminué et sont à un plus bas depuis le début de la pandémie. La semaine dernière, elles ont reculé de 10 000, avec un total de 281 000 demandeurs, a annoncé le ministère du Travail.

Sur le front politique, le président Joe Biden a annoncé jeudi les nouveaux contours de son plan de dépenses sociales et environnementales d’un montant diminué à 1750 milliards de dollars pour obtenir le soutien de toutes les franges du parti démocrate.

Au rang des actions, Caterpillar a fait un bond de 4,14 % à 204,24 dollars. Le groupe spécialisé dans la fabrication d’engins, d’équipement et de matériels de chantier a vu son profit trimestriel grimper, porté par la forte demande dans le secteur de la construction.

Autre groupe majeur, le laboratoire Merck a bondi de 6,19 % à 86,59 dollars après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre et revu ses ambitions annuelles à la hausse, espérant la commercialisation imminente de son antiviral oral expérimental contre la COVID-19.

Le titre de Ford a été fêté (+8,96 % à 16,90 dollars) après que le constructeur automobile eut annoncé, fort de résultats meilleurs que prévu, qu’il allait de nouveau distribuer des dividendes.

Le fabricant des semiconducteurs GlobalFoundries a fait ses premiers pas en Bourse pour lever quelque 2,6 milliards de dollars avec une action mise à prix à 47 dollars. Le titre a terminé en repli de 1,28 % à 46,40 dollars.

Les taux obligataires sur les bons du Trésor américain à 10 ans se sont tendus légèrement à 1,57 % contre 1,54 % la veille.

La réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) s’est achevée « sans surprise » avec des taux inchangés et la poursuite de ses achats d’actifs, a relevé Patrick O’Hare, de Briefing.com.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a réaffirmé jeudi que l’institution ne relèverait pas ses taux avant de voir l’inflation durablement converger vers l’objectif de 2 %, déjouant les anticipations des marchés d’une hausse dès 2022.